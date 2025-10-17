Un emotivo momento protagonizó Fernando Solabarrieta en el reality El Internado, donde rompió en llanto al hablar públicamente sobre las verdaderas causas que lo llevaron a caer en una adicción.

El periodista deportivo, de 54 años, abrió su corazón durante una dinámica grupal dirigida por Tonka Tomicic, quien le pidió reflexionar sobre una palabra que lo representara. La suya fue “rehabilitación”.

“Por años no sé si escondía, pero trataba de que no se me notara una enfermedad muy silenciosa y muy dolorosa que me iba comiendo, porque que te enfermes tú no tienes responsabilidad de enfermarte, pero sí tienes responsabilidad de no haber sido lo suficientemente riguroso con mi enfermedad y dejé que avanzara”, dijo al comienzo.

“Pensando en que igualmente yo lo manejaba hasta que llegó un momento, muchos años después, en que se me descontroló totalmente”, añadió.

Ante la consulta de Tonka sobre qué enfermedad se refería, Solabarrieta respondió: “De la adicción, por eso rehabilitación es una palabra que he buscado por años. En realidad, la causa es que algo te está doliendo tanto que no quieres sentir y te refugias en una sustancia, en una droga, en el alcohol; en cualquier cosa que tú hagas de manera desmesurada para dejar de sentir”.

Después, visiblemente afectado, explicó el origen de su adicción: “Me dicen ‘¿como tú, hueón? Pero si eres tan exitoso’, y yo no soy exitoso. Yo sé de logros, y yo no entendía por qué los logros nunca me hacían feliz y eran porque los logros nunca eran para mí. Eran para que la gente me quiera, para que mis amigos me quieran, para que mis padres me amen. Yo sé que lo hacen".

Finalmente, para concluir, el comunicador expresó: “Mi sensación es que cuando yo hago algo me expongo a que no me quieran (...) Mucho miedo al rechazo porque siempre he pensado que yo no soy suficiente, o sea nada de lo que yo haga es suficiente”.