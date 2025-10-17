“Para ser Chile 2…”: el aviso de Daniel Garnero por el objetivo de la UC en la recta final del torneo / VICTOR HUENANTE

Daniel Garnero, entrenador de Universidad Católica, habló en conferencia de prensa y anticipó el duelo contra Everton que se jugará este domingo en Viña del Mar, por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

“Hay diferencia en la tabla, pero cuando empiece el partido habrá una paridad muy grande, así que tendremos que hacer un partido muy inteligente, sabiendo que Everton es el local y que va a pelear por lo suyo. Si queremos traernos los tres puntos, tenemos que hacer las cosas muy bien”, señaló el DT de los “cruzados”.

Sobre la recta final del torneo, donde la UC aspira a clasificar a la Copa Libertadores como ‘Chile 2′, el técnico comentó: “Estamos bien, pero aún quedan muchos partidos para que concluya el torneo y nos jugamos instancias muy importantes. La concentración y el esfuerzo máximo serán claves para terminar el año contentos”.

“Para ser ‘Chile 2′ no dependemos de nadie. Si ganamos todos los partidos, estamos adentro. Me gusta ser realista y apuntar a lo que puedo alcanzar”, agregó el estratega argentino.

Por último, Daniel Garnero confirmó una baja para enfrentar a Everton. “Seba (Arancibia) no está considerado para este partido, no entrenó a la par de los compañeros. A Alfred (Canales) lo vamos a esperar hasta hoy, pero tiene una chance”, concluyó.