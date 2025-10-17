;

Es figura en Coquimbo Unido, fue citado por primera vez a La Roja y deja este mensaje: “Espero seguir...”

“Disfruté cada día en la selección”, declaró el lateral del cuadro pirata, Francisco Salinas, en la previa del duelo ante Colo Colo.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Coquimbo Unido buscará dar un nuevo paso hacia el título del Campeonato Nacional 2025, cuando reciba este domingo a Colo Colo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 24 del torneo.

En la previa de crucial partido ante el “Cacique”, el lateral de los “Piratas”, Francisco Salinas, atendió a los medios en el norte del país y apuntó a sumar nueva victoria para acercarse aún más al objetivo de gritar campeón.

“Nos estamos preparando de la mejor manera, cada entrenamiento lo estamos haciendo al cien. Queremos dejar los puntos en casa y seguir con la racha que tenemos", declaró el zaguero de 25 años.

Sobre los albos, Salinas reconoció que “obviamente vienen con todo, necesitan los tres puntos, pero nosotros también los necesitamos para poder alcanzar la cima. Hay que trabajarlo al cien para dejar los tres puntos en casa".

Por otro lado, valoró su llamado a la selección chilena para el amistoso ante Perú que se jugó en La Florida. “Es la primera vez que me nominan y estoy bastante contento. Lo disfruté cada día y espero seguir así”, sostuvo.

Por último, el lateral destacó su presente en Coquimbo Unido, club al que regresó esta temporada tras su préstamo en Unión San Felipe. “En lo personal siempre dije que venía por una revancha. Por varias circunstancias el año pasado no se me dio y este año venía recargado, con mucha energía para hacerlo bien. Estoy muy contento en lo personal", concluyó.

