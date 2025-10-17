;

“No soy gay, pero si lo fuese no pasaría nada... Hay mucha gente que tiene miedo a ser como es por ser futbolista”

“El fútbol está tan masculinizado que ver algo diferente sorprende mucho”, declaró Aitor Ruibal, pupilo de Manuel Pellegrini en el Real Betis.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Aitor Ruibal, futbolista que milita en el Real Betis de Manuel Pellegrini, se sinceró en una reciente entrevista y respondió a las críticas sobre su apariencia, que en más de una ocasión le han generado cuestionamientos en el mundo del fútbol.

El polifuncional jugador de 29 años ha reconocido en varias ocasiones su pasión por la moda. De hecho, se le ha visto luciendo atuendos poco comunes entre los futbolistas, así como uñas pintadas y el pelo teñido de distintos colores.

Al respecto, Ruibal conversó con el programa Jugones de La Sexta y abordó la ‘masculinidad tóxica’ que reina en la actividad. “Hay mucha gente que tiene miedo a ser como es y no lo es por ser futbolista”, sostuvo.

“El fútbol está tan masculinizado que ver algo diferente sorprende mucho. No soy gay, pero si lo fuese no pasaría nada, ¿qué pasa?. Al final es sentirse a gusto con uno mismo", agregó el jugador del Betis.

Además, el pupilo de Pellegrini destacó el papel de su esposa a la hora de expresarse libremente. “Mi mujer me apoya en todo, fue la primera que me pintó las uñas. Me las pintaría todos los días, según el color de pelo que llevase. Me critican por ser natural, ¿y qué hago si soy yo?”, sentenció Ruibal.

