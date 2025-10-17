Durante una dinámica grupal en El Internado, Otakin conmovió a sus compañeros tras que le tocara la frase “Sopa de espárragos”, lo que lo llevó a relatar una dura experiencia personal ligada a su niñez.

“Vivo con mi mamá soltera, siempre estuve con ella, y yo vivía prácticamente con mis abuelos, junto con todos mis primos. En la casa de mis abuelos teníamos una vida espectacular, pero nosotros salíamos de la casa de mis primos, que, por cierto, todos tienen papá y mamá, y yo era el único solamente con mi mamá”, contó al comienzo.

“Y la realidad cambiaba. Y llegábamos al departamento donde vivíamos y no es que no había qué comer, sino que había momentos malos. Mi mamá jamás se ordenó con la plata, nunca tuvo un trabajo estable tampoco y la sopa de espárragos para mí, con crotones (...) era lo que comíamos cuando mi mamá se mandaba una embarrada o no había plata”, añadió.

Más adelante, Otakin comentó: “Mi familia real no sabía lo que estaba pasando en mi círculo cercano (...) Vino un comentario escondido de un familiar mío que dice: ‘Es mentira, Otakin jamás pasó hambre, a Otakin nunca le faltó nada, siempre tuvo de todo’. Y ahí me di cuenta de que nunca supieron la realidad”.

“Mi mamá tenía adicción al clonazepam, a la ciclobenzaprina. Se tomaba tres diarias, uno en la mañana, uno en el mediodía y uno en la noche. Todo el día yo conversaba con esa persona acostada en la cama”, complementó enseguida.

Luego, continuó: “Mi hermano tenía seis años, y se quedaba con las vecinas todos los días, y mi mamá se enojaba porque no quería cuidarlo. Me decía, ‘pero cuida a tu hermano’, ¿por qué un niño de 14 años debe cuidar a un niño de seis? Los culpables no son los niños, los culpables son los adultos, los adultos son los capaces y son los responsables de tomar las decisiones y de cuidar a los niños”.

“Yo después de grande, ahora de adulto, le di muchas oportunidades a mi mamá, muchas, y hasta hace muy poco, dos semanas antes de entrar aquí, me volvió a traicionar nuevamente”, concluyó.