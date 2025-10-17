;

Tensión en La Liga: jugadores preparan protesta colectiva en rechazo al partido Barcelona–Villarreal en Miami

Los capitanes de los veinte equipos de la Primera División española planean detener el inicio de los partidos de esta jornada durante 30 segundos.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

La polémica decisión de La Liga de trasladar a Miami el partido entre Villarreal y Barcelona, correspondiente a la jornada 17 del torneo, continúa generando debate entre los clubes del fútbol español.

La propuesta, que recibió el visto bueno de la UEFA y de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tiene por objetivo expandir el torneo a otros territorios. No obstante, ha generado un verdadero escándalo entre los equipos que componen La Liga.

Por esa razón, según adelantaron diversos medios españoles, los capitanes de los veinte equipos de Primera División están en conversaciones para coordinar una protesta conjunta, que consistiría en detener el inicio de los partidos de esta jornada durante 20 o 30 segundos.

La protesta, que se está meditando internamente entre las plantillas, busca expresar el malestar generalizado por las formas en las que se ha gestionado la posible celebración del encuentro fuera de España.

De acuerdo a lo detallado por COPE, el malestar en los clubes es tremendo. “Se sienten ninguneados e ignorados por la situación”, afirma el citado medio. Es más, la protesta no sería precisamente por jugar en Miami, sino que por la falta de transparencia de la iniciativa.

Si finalmente se alcanza un consenso entre los jugadores, el primer parón simbólico tendría lugar este mismo viernes, en el partido entre Real Oviedo y Espanyol que abrirá la fecha 9 desde las 16:00 horas de Chile en el Estadio Carlos Tartiere.

