FACh desmiente que se haya restablecido comunicación con helicóptero institucional perdido en Aysén

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) desmintió que se logró restablecer contacto con el helicóptero MH-60M Black Hawk que perdió comunicación este jueves mientras sobrevolaba Campos de Hielo Sur, en la región de Aysén.

La aeronave, perteneciente al Grupo de Aviación N°9, llevaba cuatro tripulantes a bordo.

Inicialmente, el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, confirmó a Mega que los ocupantes se encontrarían en buenas condiciones.

Sin embargo, y según fuentes de Radio ADN, quienes rectificaron la información, señalaron que de momento no existe comunicación oficial por parte de la FACh. Por el momento, todo sigue siendo incertidumbre en lo que tiene relación al estado de los tripulantes.

La autoridad subrogante de Villa O’Higgins, Yaline Rivero, aseguró en un medio regional que: “Sabemos, obviamente, que hubo un contacto previo antes y después perdieron el contacto con el helicóptero, pero no tenemos antecedentes como los que indican, que comentó el alcalde”

Rivero agregó que por ahora el municipio está colaborando en gestiones técnicas, logísticas, entre ellas el traslado de combustible solicitado para esta noche, con el fin de reanudar las labores de búsqueda a primera hora del viernes. La FACh, en tanto, no ha emitido comunicados oficiales