VIDEO. “Me saqué la cresta”: Luis Jara sufre aparatosa caída en pleno programa de la televisión chilena

El registro del chascarro fue compartido posteriormente.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

La más reciente emisión de Mi nombre es dejó una inesperada escena protagonizada por Luis Jara, integrante del jurado del programa, quien terminó sufriendo una caída en pleno estudio.

El accidente se produjo tras la energética presentación del dúo Sandy & Papo, que encendió el ambiente y animó al público a corear para que el cantante se sumara al baile. Atendiendo el llamado, el artista subió al escenario, pero al regresar a su asiento perdió el equilibrio y cayó ante la mirada del público y sus compañeros de panel.

Las cámaras captaron la reacción de María Luisa Godoy, quien no pudo ocultar su sorpresa. Entre risas, la animadora de TVN comentó: “Extraordinario, qué momento, pero invicto, no le pasó nada”. A su vez, Gonzalo Valenzuela dijo: “Qué caída. Un tipo que sabe caer. Sabe caer y levantarse”.

El propio Luis Jara expresó: “Lo más increíble, es que en la tarde le dije a un grupo de gente ‘me siento tan maduro en esta etapa de mi vida’, y la verdad es que me siento un imbécil. 40 años de trayectoria (...) ‘No, estoy supermaduro en esta etapa de mi vida’. Me saqué la cresta, hueón. Pero sabís qué, ¡hay que saber levantarse”.

Al día siguiente, el cantante compartió en su cuenta de Instagram el video del incidente, que no se mostró en televisión. “Y ojo, lo más importante, hay que saber levantarse”, escribió junto a las imágenes.

