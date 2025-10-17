;

ISP retira del mercado esmaltes de uñas con ingrediente prohibido: revisa aquí la lista completa

El compuesto es una especie de activador que permite que el producto se seque rápido y quede firme, brillante y duradero.

Javier Méndez

Esta semana el Instituto de Salud Pública (ISP) informó el retiro del mercado chileno una serie de esmaltes de uñas.

¿El motivo? Según la publicación, los productos cosméticos contienen un ingrediente llamado trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, el cual se encuentra prohibido desde el pasado 1 de septiembre.

En simple, el compuesto es un ingrediente que hace que los esmaltes se endurezcan al exponerse a la luz UV o LED.

Así, se había empleado para que actuara como un “activador” que permite que el producto se seque rápido y quede firme, brillante y duradero.

Sin embargo, estudios recientes apuntan a que podría tener efectos dañinos para la salud con el tiempo, por lo que fue incluido en la lista de sustancias prohibidas en cosméticos

Estos son los esmaltes de uñas defectuosos, según el ISP:

  • Denominación: Mimi Color Gel esmalte permanente / esmalte de uñas tono Shiny WhiteTitular del registro sanitario: Comercial Pichara Spa
  • Mimi Color Gel esmalte permanente / esmalte de uñas tono Shiny Gold – Comercial Pichara Spa
  • Color Club, Gel, Foundation-Primer / esmalte gel base – Inversiones Sedúcete Ltda.
  • Color Club, Gel, Seal+Shine Top Coat / esmalte Top Gel – Inversiones Sedúcete Ltda.
  • Perfect Wow Base Coat, esmalte de uñas – Chicas Wow S.p.A.
  • Gel Base - esmalte en gel uñas Passet – Importadora Mona Limón Spa
  • Après Base Gelcoat, esmalte de uñas – Importvilla S.p.A.
  • Après Top Gelcoat, esmalte de uñas – Importvilla S.p.A.
  • Après Extend Gel, esmalte de uñas – Importvilla S.p.A.
  • Après Soft Gel Builder, esmalte de uñas – Importvilla S.p.A.

