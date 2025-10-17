ISP retira del mercado esmaltes de uñas con ingrediente prohibido: revisa aquí la lista completa / Getty Images

Esta semana el Instituto de Salud Pública (ISP) informó el retiro del mercado chileno una serie de esmaltes de uñas.

¿El motivo? Según la publicación, los productos cosméticos contienen un ingrediente llamado trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, el cual se encuentra prohibido desde el pasado 1 de septiembre.

En simple, el compuesto es un ingrediente que hace que los esmaltes se endurezcan al exponerse a la luz UV o LED.

Así, se había empleado para que actuara como un “activador” que permite que el producto se seque rápido y quede firme, brillante y duradero.

Sin embargo, estudios recientes apuntan a que podría tener efectos dañinos para la salud con el tiempo, por lo que fue incluido en la lista de sustancias prohibidas en cosméticos

Estos son los esmaltes de uñas defectuosos, según el ISP: