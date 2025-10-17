;

VIDEO. Gonzalo Tapia casi marca un golazo: Sao Paulo sufre un tropiezo ante Gremio en el Brasileirao

El delantero chileno fue titular y estuvo cerca de abrir la cuenta en el primer tiempo.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Pedro H. Tesch

Gonzalo Tapia fue titular este jueves en la derrota que sufrió equipo, Sao Paulo, visitando a Gremio en Porto Alegre, por la fecha 28 del Brasileirao.

El conjunto local, que para este partido no contó con Alexander Aravena, por lesión, se impuso por 2-0 con un doblete de Carlos Vinicius, quien anotó a los 39′ y a los 56′.

Revisa también:

ADN

Por su parte, Tapia se mantuvo en cancha hasta el minuto 67, siendo reemplazado por Luiz Gustavo. El formado en Universidad Católica estuvo cerca de marcar un golazo en el primer tiempo, con un potente remate que pasó por encima del travesaño.

Con esta victoria, Gremio llegó a los 36 puntos y escaló al undécimo lugar de la tabla, mientras que Sao Paulo se mantiene con 38 unidades, en el octavo puesto.

En la próxima fecha del Brasileirao, el equipo de Gonzalo Tapia visitará al Mirassol, el domingo 19 de octubre. El mismo día, el elenco de Alexander Aravena enfrentará a Bahía.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad