Gonzalo Tapia fue titular este jueves en la derrota que sufrió equipo, Sao Paulo, visitando a Gremio en Porto Alegre, por la fecha 28 del Brasileirao.

El conjunto local, que para este partido no contó con Alexander Aravena, por lesión, se impuso por 2-0 con un doblete de Carlos Vinicius, quien anotó a los 39′ y a los 56′.

Por su parte, Tapia se mantuvo en cancha hasta el minuto 67, siendo reemplazado por Luiz Gustavo. El formado en Universidad Católica estuvo cerca de marcar un golazo en el primer tiempo, con un potente remate que pasó por encima del travesaño.

Con esta victoria, Gremio llegó a los 36 puntos y escaló al undécimo lugar de la tabla, mientras que Sao Paulo se mantiene con 38 unidades, en el octavo puesto.

En la próxima fecha del Brasileirao, el equipo de Gonzalo Tapia visitará al Mirassol, el domingo 19 de octubre. El mismo día, el elenco de Alexander Aravena enfrentará a Bahía.