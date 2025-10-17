El rapero estadounidense Snoop Dogg ha dado un giro inesperado en su discurso público. Luego de recibir críticas por sus comentarios sobre la representación LGBTQ+ en películas infantiles, el artista lanzó Love Is Love, una canción que promueve la aceptación y celebra a las familias diversas, como parte de su serie animada Doggyland.

El tema fue estrenado en colaboración con la organización GLAAD, en el marco del Spirit Day, jornada que busca visibilizar y apoyar a jóvenes LGBTQ+ víctimas de acoso.

En la producción participa también el músico queer Jeremy Beloate, exconcursante de The Voice y actual artista del sello Death Row Records, quien interpreta la canción junto al propio Snoop.

“Al final del día, todo se trata de amor; eso es lo que les enseñamos a los niños con Love Is Love. Difundir respeto por todos es lo que hacen los verdaderos gánsteres”, expresó el rapero en un comunicado.

El videoclip, disponible en YouTube, muestra a familias con dos madres, dos padres y distintos modelos de crianza, transmitiendo el mensaje de que “todas las familias son válidas”.

La iniciativa marca un cambio de tono respecto a las declaraciones que Snoop Dogg realizó en agosto, cuando afirmó sentirse incómodo por la inclusión de un beso entre dos mujeres en la película Lightyear de Pixar. En su nueva faceta, el artista reconoció que está “aprendiendo” y que su intención es enseñar a los niños “qué es el amor, sin importar cómo sea su familia”.

Organizaciones LGBTQ+ y seguidores han celebrado la colaboración como una señal de evolución y reconciliación. Desde GLAAD destacaron que la participación del rapero “ayuda a abrir conversaciones sobre inclusión y respeto desde la infancia”.