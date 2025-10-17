Una nueva controversia envuelve a Camila Recabarren, luego de publicar una serie de videos en sus redes sociales donde aparece junto a su hija de 12 años, en situaciones que generaron preocupación entre sus seguidores.

En los registros difundidos a través de Instagram, la ex Miss Chile muestra a la menor manejando su automóvil, el que ella denominó su “casita rodante” mientras recorren caminos de la Región de Coquimbo.

En una de sus historias previas, la modelo escribió: “Nuestra casa rodante momentánea para prepararnos para el gran viaje. Dormimos rico dentro. Y tenemos toda nuestra organización perfecta. Y el hogar bien conformado en nuestros corazones. A donde queramos ir”.

Más tarde, junto con los videos de la pequeña conduciendo, la exchica reality expresó: “Sí, me ayuda a manejar” y “Acelera y frena con mi pierna, a veces necesito de su apoyo”, explicando cómo comparte la conducción con su hija.

El contenido despertó una ola de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios la acusaron de exponer a la niña a una situación de riesgo. La polémica aumentó tras un tercer video, en el que se ve a Isabella patinando junto al vehículo en movimiento, sujetándose de la puerta.

Hasta el momento, no se han reportado accidentes relacionados con los registros compartidos por la exfigura televisiva, quien en los últimos días ha documentado su viaje por el norte del país.