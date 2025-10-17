En conversación con Ciudadano ADN, Luis “Lucho” Jara abordó por primera vez la polémica salida de su hijo, Luis Jara Hasbún —conocido artísticamente como Mellow— del programa Fiebre de Baile de Chilevisión, donde fue eliminado tras obtener uno de los puntajes más bajos.

El cantante y animador, que se prepara para celebrar sus 60 años con un concierto en el Teatro Municipal de Santiago, reflexionó sobre la decisión de su hijo de dedicarse al mundo artístico, pese a los desafíos que implica.

ADN Ampliar

“Mis hijos nunca tuvieron, de hecho los tres yo creo que de cierta manera tenían medio bloqueado este tema de tener un padre tan expuesto, crecieron viéndome en un escenario y vieron que también este camino es superdifícil, hay que tener harto cuero chancho y aguante”, indicó.

“Entonces, yo creo que, de cierta manera, es más fácil una carrera universitaria que meterse en este rollo donde además es difícil”, expresó.

Respecto a la experiencia de Mellow en televisión, Jara aseguró que lo apoyó desde el primer momento: “Cuando lo llamaron le dije: si te hace feliz, hazlo, hay que entender que es parte de un negocio. No intervine nada en su decisión”.

El intérprete también compartió su visión sobre la televisión actual y el rol del talento en los programas de competencia. “Cada uno elige donde se mete. Yo ejerzo una responsabilidad y es superbién asumida, si yo veo a un muchacho, que hay ciertas cosas que le pueden molestar a la producción, pero a mí me parece que canta fantástico y que lo hace bien en el escenario, es todo lo que a mí me importa”.

“Hay dos miradas en la televisión: la que te sirve como personaje, finalmente se vende eso, pero en el caso en particular, estar yo de jurado en un programa donde se evalúa efectivamente el talento, para mí es el sillón más cómodo y también yo ejerzo mi responsabilidad y yo tengo mi propio editorial“, añadió.

Sobre su vida personal, Jara destacó que el verdadero éxito no está en los trofeos, sino en su familia. “Veo a mis hijos felices y puedo dormir tranquilo. Esa es la verdadera dimensión del éxito”, afirmó.