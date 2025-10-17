;

VIDEO. “Cada uno elige donde se mete”: Lucho Jara habla sobre el polémico paso de su hijo en Fiebre de Baile

El cantante asegura que siempre apoyó a su hijo en su camino artístico y reflexiona sobre la televisión y el talento.

Nelson Quiroz

Instagram

Instagram / Delgado, Bruno

En conversación con Ciudadano ADN, Luis “Lucho” Jara abordó por primera vez la polémica salida de su hijo, Luis Jara Hasbún —conocido artísticamente como Mellow— del programa Fiebre de Baile de Chilevisión, donde fue eliminado tras obtener uno de los puntajes más bajos.

El cantante y animador, que se prepara para celebrar sus 60 años con un concierto en el Teatro Municipal de Santiago, reflexionó sobre la decisión de su hijo de dedicarse al mundo artístico, pese a los desafíos que implica.

ADN

ADN

“Mis hijos nunca tuvieron, de hecho los tres yo creo que de cierta manera tenían medio bloqueado este tema de tener un padre tan expuesto, crecieron viéndome en un escenario y vieron que también este camino es superdifícil, hay que tener harto cuero chancho y aguante”, indicó.

“Entonces, yo creo que, de cierta manera, es más fácil una carrera universitaria que meterse en este rollo donde además es difícil”, expresó.

Revisa también

ADN

Respecto a la experiencia de Mellow en televisión, Jara aseguró que lo apoyó desde el primer momento: “Cuando lo llamaron le dije: si te hace feliz, hazlo, hay que entender que es parte de un negocio. No intervine nada en su decisión”.

El intérprete también compartió su visión sobre la televisión actual y el rol del talento en los programas de competencia. “Cada uno elige donde se mete. Yo ejerzo una responsabilidad y es superbién asumida, si yo veo a un muchacho, que hay ciertas cosas que le pueden molestar a la producción, pero a mí me parece que canta fantástico y que lo hace bien en el escenario, es todo lo que a mí me importa”.

Hay dos miradas en la televisión: la que te sirve como personaje, finalmente se vende eso, pero en el caso en particular, estar yo de jurado en un programa donde se evalúa efectivamente el talento, para mí es el sillón más cómodo y también yo ejerzo mi responsabilidad y yo tengo mi propio editorial“, añadió.

Sobre su vida personal, Jara destacó que el verdadero éxito no está en los trofeos, sino en su familia. “Veo a mis hijos felices y puedo dormir tranquilo. Esa es la verdadera dimensión del éxito”, afirmó.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad