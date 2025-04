“No solo daña a Colo Colo, daña al país”: Aníbal Mosa afronta la muerte de dos hinchas y la cancelación del partido ante Fortaleza

Pasada la medianoche de este viernes, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, salió a “dar la cara” ante la muerte de dos hinchas de Colo Colo y la posterior cancelación del encuentro por Copa Libertadores ante Fortaleza.

“Estamos haciendo una evaluación, pero cuando tienes estos mal llamados hinchas que empiezan a hacer avalancha, quiebran vidrios. Vamos a juntar los antecedentes, pero lo más grave es la situación de los hinchas muertos. Hay muchas hipótesis que se están manejando y espero tener una versión oficial de lo que ocurrió”, aseguró el mandamás de Colo Colo, apesadumbrado por lo ocurrido.

“Lo más terrible de esto es la pérdida de vidas humanas. Las sanciones las analizaremos, pero lo más duro es la muerte de estos hinchas. Nos vamos a poner a disposición de las familias. Tenemos que dar la cara”, planteó, fustigando la actitud de los “hinchas” que ingresaron a la cancha.

“Son unos bandidos, rompieron el vidrio con piedras, palos. Vienen a protagonizar problemas. Entraron a la cancha con fierros, elementos cortantes. Estamos recopilando toda la información, los rut, todo”, enfatizó, sin dimensionar del todo que el club arriesga el quedar excluido de la Copa Libertadores.

“Es grave, pero lo que venga para adelante lo vamos a conversar con Conmebol. Nos pondremos a disposición de ellos, pero lo más doloroso son las dos muertes. Teníamos un arengazo que obviamente está suspendido, esta institución está de luto. Lo que venga lo tendremos que analizar con la cabeza más fría”, enfatizó, apuntando a lo difícil del momento para los jugadores, pensando en el Superclásico incluso.

“El plantel está muy golpeado. Es muy difícil describir el momento que estamos viviendo (...) Estoy muy afectado. Quiero que decante un poco esta situación para ver qué es lo que va a pasar con el clásico”, comentó Aníbal Mosa, ya pensando en que no ocurran más problemas de seguridad en los próximos días.

“Estamos hablando con nuestra seguridad y Carabineros para que no haya mayores represalias. Lo que ha ocurrido es terrible. No solo daña a Colo Colo, daña al país, al fútbol. Estas cosas no pueden ocurrir. Tenemos que encontrar una solución“, cerró el presidente de Blanco y Negro.