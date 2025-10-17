Al menos 60 minutos: Congreso aprueba ley que obliga a promover la actividad física en colegios y liceos

El Congreso Nacional aprobó de manera definitiva la ley que establece la práctica regular de actividad física en todos los establecimientos educacionales del país, desde el nivel parvulario hasta la enseñanza media.

La norma, impulsada originalmente por los senadores Francisco Chahuán y Pedro Araya, junto al actual diputado Carlos Bianchi y los exparlamentarios Rabindranath Quinteros y Guido Girardi, recibió el respaldo del Senado tras ratificarse las enmiendas propuestas por la Cámara de Diputadas y Diputados.

De acuerdo con el senador Chahuán, la ley asegura que los estudiantes realicen actividades físicas de forma obligatoria dentro de la jornada escolar, las que no podrán sustituir las clases de Educación Física. Estas prácticas podrán incluir ejercicios de alta o baja intensidad, siempre con un carácter formativo, recreativo e inclusivo.

El texto legal redefine el concepto de actividad física como cualquier práctica sistemática —de intensidad baja, media o alta— orientada a mejorar el bienestar físico y la activación cognitiva de los alumnos.

Asimismo, se incorpora la posibilidad de implementar juegos de estrategia y ejercicios de activación cerebral, y se fomenta que los propios estudiantes participen en la creación y evaluación de las actividades.

Con esta medida, el sistema educativo incorporará de forma permanente espacios de movimiento y recreación, entendidos como una parte esencial del proceso de aprendizaje y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.