Ministra de Ciencia y Tecnología y las carreras técnicas en Chile: “El desafío es formar talento que conecte educación, industria e innovación” / kevin riquelme

Chile enfrenta desafíos clave en materia de tecnología, innovación y productividad, donde la educación superior técnico-profesional cumple un rol fundamental. El aumento de la matrícula de pregrado en carreras técnico-profesionales en Chile, que en 2025 alcanzó el 45% del total, concentrado en IP y CFT, y también en el crecimiento de la matrícula de mayores de 50 años.

En este contexto, se dio inicio al año académico en INACAP, en una instancia que reunió a las principales autoridades del mundo público, empresarial y académico, encabezado por el presidente del Consejo Directivo de INACAP, Manuel Olivares, quién destacó el aniversario número 60 de la Institución y la importancia de la formación integral.

También estuvieron presentes la ministra de Educación, María Paz Arzola; la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao; el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, además de Susana Jiménez, presidenta de la CPC y Rosario Navarro, presidenta de la Sofofa.

¿Qué se espera de la educación?

En la ceremonia, la ministra de Educación, María Paz Arzola sostuvo que “el proyecto educativo de INACAP, su sello, su modo de ser y de hacer. Uno que se caracteriza por una formación práctica y pertinente y que está muy conectada con el país y el mundo del trabajo”.

“La clave está en la capacidad de adaptarnos y anticiparnos a un futuro que ya estamos viviendo. Es justamente ahí donde la identidad innovadora y tecnológica que proyectamos desde INACAP enriquece la formación de miles de estudiantes y la oferta pertinente a las necesidades de los sectores productivos y de servicio”, dijo el rector de INACAP, Lucas Palacios.

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Sobre la importancia de impulsar la innovación, la tecnología y la digitalización en Chile, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, destacó la importancia de la educación realzando la formación Técnico-Profesional, “el desafío de Chile es formar talento que conecte educación, industria e innovación. La educación del futuro combina formación técnica, práctica y aprendizaje continuo, ahí se juega nuestra productividad y nuestro desarrollo”.

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, resaltó que “estamos viviendo un tiempo de desafíos relevantes, pero también de oportunidades que no podemos dejar pasar. Chile enfrenta una tensión evidente en materia de empleo. En ese contexto, la educación TP tiene un rol especialmente relevante. Su capacidad de vincular formación con el mundo productivo y el empleo es una de las principales fortalezas”.