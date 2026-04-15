;

Ministra de Ciencia y Tecnología y las carreras técnicas en Chile: “El desafío es formar talento que conecte educación, industria e innovación”

Inacap inauguró su año escolar con la presencia de distintas autoridades.

ADN Radio

Ministra de Ciencia y Tecnología y las carreras técnicas en Chile: “El desafío es formar talento que conecte educación, industria e innovación”

Ministra de Ciencia y Tecnología y las carreras técnicas en Chile: “El desafío es formar talento que conecte educación, industria e innovación” / kevin riquelme

Chile enfrenta desafíos clave en materia de tecnología, innovación y productividad, donde la educación superior técnico-profesional cumple un rol fundamental. El aumento de la matrícula de pregrado en carreras técnico-profesionales en Chile, que en 2025 alcanzó el 45% del total, concentrado en IP y CFT, y también en el crecimiento de la matrícula de mayores de 50 años.

En este contexto, se dio inicio al año académico en INACAP, en una instancia que reunió a las principales autoridades del mundo público, empresarial y académico, encabezado por el presidente del Consejo Directivo de INACAP, Manuel Olivares, quién destacó el aniversario número 60 de la Institución y la importancia de la formación integral.

También estuvieron presentes la ministra de Educación, María Paz Arzola; la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao; el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, además de Susana Jiménez, presidenta de la CPC y Rosario Navarro, presidenta de la Sofofa.

¿Qué se espera de la educación?

En la ceremonia, la ministra de Educación, María Paz Arzola sostuvo que “el proyecto educativo de INACAP, su sello, su modo de ser y de hacer. Uno que se caracteriza por una formación práctica y pertinente y que está muy conectada con el país y el mundo del trabajo”.

“La clave está en la capacidad de adaptarnos y anticiparnos a un futuro que ya estamos viviendo. Es justamente ahí donde la identidad innovadora y tecnológica que proyectamos desde INACAP enriquece la formación de miles de estudiantes y la oferta pertinente a las necesidades de los sectores productivos y de servicio”, dijo el rector de INACAP, Lucas Palacios.

ADN

kevin riquelme

Sobre la importancia de impulsar la innovación, la tecnología y la digitalización en Chile, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, destacó la importancia de la educación realzando la formación Técnico-Profesional, “el desafío de Chile es formar talento que conecte educación, industria e innovación. La educación del futuro combina formación técnica, práctica y aprendizaje continuo, ahí se juega nuestra productividad y nuestro desarrollo”.

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, resaltó que “estamos viviendo un tiempo de desafíos relevantes, pero también de oportunidades que no podemos dejar pasar. Chile enfrenta una tensión evidente en materia de empleo. En ese contexto, la educación TP tiene un rol especialmente relevante. Su capacidad de vincular formación con el mundo productivo y el empleo es una de las principales fortalezas”.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad