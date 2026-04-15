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FOTO. Pastor evangélico desata polémica por foto sobre la Virgen Negra en Viña del Mar: acusan “acto de violencia”

Desde las comunidades religiosas cuestionaron el actuar del religioso y señalaron que no representa el mensaje del Evangelio.

Ruth Cárcamo

Foto de Radio Stella Maris Diócesis de Valparaíso

Foto de Radio Stella Maris Diócesis de Valparaíso

El Obispado de Valparaíso calificó como “inapropiada” la imagen difundida de un pastor evangélico posando sobre la gruta de la Virgen Stella Maris, conocida como la Virgen Negra, en Viña del Mar.

La fotografía –publicada como historia en Facebook– muestra al hombre con ambos brazos sosteniendo un objeto metálico alargado, en lo que aparenta ser una acción dirigida hacia el monumento religioso.

Según antecedentes recopilados, la persona que publicó la imagen y que aparece en ella corresponde a un pastor evangélico de Forestal Alto, quien ha sido criticado por su actuar.

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“Acto de violencia”

Mediante un comunicado, compartido por la Radio Stella Maris, el Obispado de Valparaíso enfatizó que “los espacios que, para muchas personas, son lugares de culto, oración y memoria no son neutros, son portadores de significado”.

“Por eso, cualquier acción que los trivialice o los instrumentalice públicamente, especialmente por parte de alguien que se presenta como líder religioso, resulta inapropiada”, añadió.

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En el mensaje, remarcó que “la burla o banalización de esos espacios no da testimonio y no honra a Cristo. Es decir, que quien tiene esas conductas (reprochables, por cierto) no ha comprendido el mensaje central del Evangelio”.

“Rechazamos y repudiamos este acto de violencia y falta de respeto, que socavan la dignidad de la imagen de la Virgen”, concluyó el Obispado de Valparaíso.

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