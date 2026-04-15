El Obispado de Valparaíso calificó como “inapropiada” la imagen difundida de un pastor evangélico posando sobre la gruta de la Virgen Stella Maris, conocida como la Virgen Negra, en Viña del Mar.

La fotografía –publicada como historia en Facebook– muestra al hombre con ambos brazos sosteniendo un objeto metálico alargado, en lo que aparenta ser una acción dirigida hacia el monumento religioso.

Según antecedentes recopilados, la persona que publicó la imagen y que aparece en ella corresponde a un pastor evangélico de Forestal Alto , quien ha sido criticado por su actuar.

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“Acto de violencia”

Mediante un comunicado, compartido por la Radio Stella Maris, el Obispado de Valparaíso enfatizó que “los espacios que, para muchas personas, son lugares de culto, oración y memoria no son neutros, son portadores de significado”.

“Por eso, cualquier acción que los trivialice o los instrumentalice públicamente, especialmente por parte de alguien que se presenta como líder religioso, resulta inapropiada ”, añadió.

En el mensaje, remarcó que “la burla o banalización de esos espacios no da testimonio y no honra a Cristo. Es decir, que quien tiene esas conductas (reprochables, por cierto) no ha comprendido el mensaje central del Evangelio”.