Calor extremo en Santiago: a esta hora se registrará el peak de altas temperaturas hoy viernes

Revisa el pronóstico del tiempo para esta jornada.

Para este viernes 17 de octubre se espera una jornada con extremo calor para la región Metropolitana.

Según el pronóstico del tiempo entregado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Santiago tendrá una jornada calurosa, donde la máxima llegará a 29° C.

Mientras que en sectores como Quilicura o Colina, los termómetros alcanzarán los 30 grados.

A esta hora se registrará el peak de calor en Santiago hoy viernes

Según el portal meteorológico Accuweather, la hora en la que se registrará el peak de calor será a contar de las 17:00 horas.

Mientras que para el resto del día, las temperaturas no bajarán de los 22 grados.

Este panorama se mantendrá durante el sábado 18 de octubre, donde ya se proyectan máximas de hasta 33 grados.

