Encuesta Cadem revela cuál es la canción más querida de 31 Minutos entre los chilenos

La canción más votada superó con amplia ventaja al resto y desató nostalgia en redes sociales.

Javiera Rivera

El clásico programa de títeres 31 Minutos volvió a conquistar al público chileno tras su reciente presentación en el Tiny Desk Concert de la radio pública de Estados Unidos, un hito que reavivó la nostalgia por su música.

Según la encuesta Cadem 5C, publicada esta semana, el show fue uno de los temas más comentados en redes sociales, y también permitió medir cuál es la canción favorita de los chilenos.

La canción más votada

Los resultados del sondeo —que consideró 700 entrevistas a nivel nacional—, reveló que la canción “Mi muñeca me habló” fue la gran ganadora, con un 16% de las preferencias.

En segundo lugar se ubicó “Bailan sin cesar” (14%), seguida por “Yo nunca vi televisión” (10%), tres temas que marcaron a toda una generación y que hoy siguen siendo coreados en conciertos y festivales.

El fenómeno de 31 Minutos sigue vivo

El impacto del Tiny Desk reencendió el fervor por el programa creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, que desde su estreno en 2003 combinó humor, crítica social y canciones inolvidables.

La encuesta además mostró que el Tiny Desk de 31 Minutos fue el evento cultural más comentado en redes sociales la semana del 6 de octubre, superando incluso a temas políticos y deportivos.

