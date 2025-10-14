Este martes se estrenó el séptimo capítulo de Tecnociencia, el Podcast, titulado “Cómo construir tu árbol genealógico”, donde la destacada periodista científica Andrea Obaid conversó con Gonzalo Luengo.

Luengo es un genealogista y autor del libro “Construye tu árbol genealógico”, dode habla sobre las herramientas y desafíos para rastrear los orígenes familiares.

Luengo explicó que la genealogía “busca ir más allá de un árbol cercano”, y que su valor está en combinar testimonios con documentos oficiales. “El testimonio de las personas es muy valioso, pero no podemos basarnos solo en eso. Ir construyendo tu árbol requiere registros”, afirmó.

El experto detalló que en Chile es posible acceder a diversos certificados, aunque advirtió que el sistema digital tiene límites. “El Registro Civil tiene datos completos desde 1984, pero si alguien murió antes, no es que no esté inscrito, sino que hay que buscarlo manualmente”, explicó.

“Hasta 1927 Chile tenía su propia ortografía”

En casos de adopción o búsqueda de raíces biológicas, Luengo recomendó el uso de tests de ADN disponibles en plataformas internacionales. “Recibes un frasco donde echas una muestra biológica, que se contrasta con millones de otros usuarios, y así puedes identificar parientes biológicos”, explicó.

Además, el genealogista abordó cómo la evolución de la ortografía ha influido en la identificación de apellidos: “Hasta 1927 Chile tenía su propia ortografía. Los funcionarios escribían lo que oían, y eso explica muchas variaciones en los nombres”.

