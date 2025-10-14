;

VIDEOS. Los pasos esenciales para reconstruir tu historia familiar en Chile, según genealogista

En un nuevo capítulo de Tecnociencia, Gonzalo Luengo explicó cómo los registros, el ADN y la ortografía ayudan a reconstruir historias.

Martín Neut

Andrea Obaid

Capítulo 7 de Tecnociencia el Podcast

Capítulo 7 de Tecnociencia el Podcast

Este martes se estrenó el séptimo capítulo de Tecnociencia, el Podcast, titulado “Cómo construir tu árbol genealógico”, donde la destacada periodista científica Andrea Obaid conversó con Gonzalo Luengo.

Luengo es un genealogista y autor del libro “Construye tu árbol genealógico, dode habla sobre las herramientas y desafíos para rastrear los orígenes familiares.

Luengo explicó que la genealogía “busca ir más allá de un árbol cercano”, y que su valor está en combinar testimonios con documentos oficiales. “El testimonio de las personas es muy valioso, pero no podemos basarnos solo en eso. Ir construyendo tu árbol requiere registros”, afirmó.

Revisa también:

ADN

El experto detalló que en Chile es posible acceder a diversos certificados, aunque advirtió que el sistema digital tiene límites. “El Registro Civil tiene datos completos desde 1984, pero si alguien murió antes, no es que no esté inscrito, sino que hay que buscarlo manualmente”, explicó.

“Hasta 1927 Chile tenía su propia ortografía”

En casos de adopción o búsqueda de raíces biológicas, Luengo recomendó el uso de tests de ADN disponibles en plataformas internacionales. “Recibes un frasco donde echas una muestra biológica, que se contrasta con millones de otros usuarios, y así puedes identificar parientes biológicos”, explicó.

Además, el genealogista abordó cómo la evolución de la ortografía ha influido en la identificación de apellidos: “Hasta 1927 Chile tenía su propia ortografía. Los funcionarios escribían lo que oían, y eso explica muchas variaciones en los nombres”.

El capítulo completo de Tecnociencia ya está disponible en el canal de YouTube, Spotify y en las redes sociales de Radio ADN.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad