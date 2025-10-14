ChatGPT permitirá interacción con contenido erótico para los usuarios

Desde hace ya un buen tiempo que la inteligencia artificial viene ganando un espacio muy importante en la vida de las personas, transformándose en algo esencial para la vida de muchas personas.

Desde ayudar con labores cotidianas, servir como compañero de conversación y hasta dar una mano en el trabajo o el estudio, los chats son cada vez más utilizados con diversos fines.

Pero durante las últimas horas se dio a conocer una noticia que ha revolucionado a la industria, ya que ChatGPT anunció que ofrecerá una interacción con contenido erótico.

Desde OpenAI (empresa detrás de la IA), liberarán esta opción a partir de diciembre de este 2025, estando disponible para usuarios adultos que verifiquen su edad.

Esta decisión marca un giro en la política de la compañía, que anteriormente había implementado restricciones más estrictas para proteger la salud mental de los usuarios.

Sam Altman, CEO de la compañía, comunicó la noticia a través de su cuenta en X, señalando que la empresa adoptará el principio de “tratar a los usuarios adultos como adultos” y permitirá “aún más, como contenido erótico para adultos verificados”.

Explicó que, aunque las restricciones anteriores fueron necesarias para abordar preocupaciones de salud mental, estas limitaciones hicieron que ChatGPT fuera menos útil y agradable para muchos usuarios sin problemas de salud mental. Con las mejoras implementadas, OpenAI considera que es seguro relajar las restricciones en la mayoría de los casos.

Además del contenido erótico, OpenAI planea lanzar una nueva versión de ChatGPT que permitirá a los usuarios tener una personalidad que se comporte de forma más parecida a la que a la gente le gustaba de GPT-4.

Un parámetro controversial

Altman destacó que la empresa hizo que ChatGPT fuera “bastante restrictivo para asegurarse de tener cuidado con los problemas de salud mental”, pero ahora busca equilibrar la utilidad y la seguridad.

Este movimiento coloca a OpenAI en una posición similar a la de otras compañías de inteligencia artificial que han incursionado en el contenido para adultos. Por ejemplo, xAI, la empresa de Elon Musk, lanzó recientemente chatbots de IA con los que se puede “coquetear” en la aplicación Grok.

La decisión de OpenAI también coincide con el veto del gobernador Gavin Newsom a una ley que habría impuesto restricciones más estrictas al uso de chatbots con IA por parte de menores de edad.

Este contexto político podría influir en la forma en que otras empresas tecnológicas aborden el contenido para adultos en sus plataformas.