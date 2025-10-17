Un incendio estructural se declaró esta tarde en un edificio de 22 pisos ubicado en la intersección de Chacabuco con Santo Domingo, en la comuna de Santiago.

De acuerdo a información preliminar, las llamas se habría iniciado en el piso 18 del inmueble afectado.

Hasta el momento, el Cuerpo de Bomberos de Santiago ha desplegado a voluntarios y maquinaria de 10 compañías para controlar la emergencia. Las autoridades mantienen la zona acordonada mientras se desarrollan las labores de extinción y evacuación.

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 10 Compañías ante Alarma de #Incendio en departamento de piso 18, en edificio de calle Santo Domingo y Chacabuco, en la comuna de #Santiago.@Comandantecbs @Muni_Stgo pic.twitter.com/Nkzy6H7FYl — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) October 17, 2025

Por precaución, se han establecido desvíos de tránsito en la zona: Santo Domingo, al oriente por Av. Matucana, y Chacabuco al norte por Catedral, según informó TransporteInforma Región Metropolitana.

En desarrollo.