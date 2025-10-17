VIDEOS. Alerta en Santiago: incendio afecta edificio de 22 pisos en pleno centro de la capital
De acuerdo a información preliminar, las llamas se habría iniciado en el piso 18 del inmueble afectado.
Un incendio estructural se declaró esta tarde en un edificio de 22 pisos ubicado en la intersección de Chacabuco con Santo Domingo, en la comuna de Santiago.
Hasta el momento, el Cuerpo de Bomberos de Santiago ha desplegado a voluntarios y maquinaria de 10 compañías para controlar la emergencia. Las autoridades mantienen la zona acordonada mientras se desarrollan las labores de extinción y evacuación.
Por precaución, se han establecido desvíos de tránsito en la zona: Santo Domingo, al oriente por Av. Matucana, y Chacabuco al norte por Catedral, según informó TransporteInforma Región Metropolitana.
En desarrollo.
