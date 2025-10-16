;

California prepara simulador para posible gran terremoto que podría causar 1.800 muertes

Las autoridades advirtieron que “no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo”.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / FREDERIC J. BROWN

California vive con un reloj sísmico encendido. En cualquier momento podría ocurrir “El Grande”, un megaterremoto que, según proyecciones oficiales, dejaría al menos 1.800 muertos.

Para enfrentar ese escenario, las autoridades del estado cuentan con un simulador de terremotos que reproduce la potencia de un sismo de magnitud 7.

La iniciativa busca educar a la población y reforzar la preparación ante el temido evento, según informó el medio AFP News.

Millones de personas en riesgo

California se asienta sobre más de 500 fallas geológicas activas, incluida la falla de San Andrés, una cicatriz de 1.300 kilómetros que atraviesa el estado.

Cada año se registran miles de pequeños temblores, apenas perceptibles para sus 40 millones de habitantes, pero algunos pueden alcanzar magnitudes destructivas.

“Vivimos sobre una bomba de tiempo sísmica”, reconoció Andrea Okoh, residente de Los Ángeles, quien aseguró haber atornillado los muebles a la pared tras un sismo reciente.

Getty Images / FREDERIC J. BROWN

Aunque los científicos aún no pueden predecir con exactitud cuándo ocurrirá “El Grande”, sí coinciden en algo: va a pasar.

“No se trata de ‘si’, sino de ‘cuándo’”, advirtió el vocero Jon Gudel.

Getty Images / FREDERIC J. BROWN

