Tras salida de Pardow: Gobierno confirma renuncia de secretario ejecutivo del CNE tras error en tarifas eléctricas y anuncia auditoría interna

Luego de conocerse la salida de Diego Pardow del Ministerio de Energía, la tarde de este jueves, el Gobierno confirmó la renuncia del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Mancilla, tras la detección de una inconsistencia metodológica en el cálculo de las tarifas eléctricas aplicadas desde 2017.

El hecho derivó en cobros indebidos a los usuarios, lo que llevó al Ejecutivo a asumir responsabilidades políticas y técnicas dentro del organismo.

El ahora biministro de Economía y Energía, Álvaro García, precisó que la renuncia ya fue aceptada y que se iniciará una auditoría interna en la CNE para esclarecer por qué el error no fue detectado antes.

“El Presidente me encomendó solicitar la renuncia del secretario ejecutivo y comenzar una revisión profunda dentro de la comisión. También trabajaremos en los mecanismos para devolver los recursos cobrados de manera indebida”, afirmó.

García subrayó que una de sus prioridades será compensar a las familias afectadas y asegurar que la situación no se repita. “Vamos a determinar la magnitud del costo y buscar el canal más eficaz para restituir esos recursos. El objetivo es que las devoluciones lleguen lo antes posible a los hogares”, aseguró.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, remarcó que el Ejecutivo busca fortalecer la institucionalidad para que este tipo de fallas no vuelvan a ocurrir.