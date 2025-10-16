;

Tras salida de Pardow: Gobierno confirma renuncia de secretario ejecutivo del CNE tras error en tarifas eléctricas y anuncia auditoría interna

“El Presidente me encomendó solicitar la renuncia y comenzar una revisión profunda dentro de la comisión”, dijo el ahora biministro de Economía y Energía, Álvaro García.

Nelson Quiroz

Diana Copa

Captura

Captura

Luego de conocerse la salida de Diego Pardow del Ministerio de Energía, la tarde de este jueves, el Gobierno confirmó la renuncia del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Mancilla, tras la detección de una inconsistencia metodológica en el cálculo de las tarifas eléctricas aplicadas desde 2017.

El hecho derivó en cobros indebidos a los usuarios, lo que llevó al Ejecutivo a asumir responsabilidades políticas y técnicas dentro del organismo.

ADN

CNE

El ahora biministro de Economía y Energía, Álvaro García, precisó que la renuncia ya fue aceptada y que se iniciará una auditoría interna en la CNE para esclarecer por qué el error no fue detectado antes.

El Presidente me encomendó solicitar la renuncia del secretario ejecutivo y comenzar una revisión profunda dentro de la comisión. También trabajaremos en los mecanismos para devolver los recursos cobrados de manera indebida”, afirmó.

Revisa también

ADN

García subrayó que una de sus prioridades será compensar a las familias afectadas y asegurar que la situación no se repita. “Vamos a determinar la magnitud del costo y buscar el canal más eficaz para restituir esos recursos. El objetivo es que las devoluciones lleguen lo antes posible a los hogares”, aseguró.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, remarcó que el Ejecutivo busca fortalecer la institucionalidad para que este tipo de fallas no vuelvan a ocurrir.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad