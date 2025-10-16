;

Subsecretario de Redes Asistenciales manifiesta “alta preocupación” por la situación financiera de los hospitales, pero asegura continuidad operativa

El subsecretario afirma una baja inédita de 2% en el gasto mensual, reducción de suspensiones de cirugías al 6,9% y 13% menos de ausentismo.

Mario Vergara

Subsecretario de Redes Asistenciales manifiesta “alta preocupación” por la situación financiera de los hospitales, pero asegura continuidad operativa

Subsecretario de Redes Asistenciales manifiesta “alta preocupación” por la situación financiera de los hospitales, pero asegura continuidad operativa / Rodrigo Fuica

El subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, reconoció “alta preocupación” por la situación financiera de los hospitales, pero afirmó que el Minsal está conteniendo el gasto sin frenar la atención. “Estamos trabajando día a día junto con la Dirección de Presupuestos… creamos un Comité de Eficiencia y Productividad que ha estado visitando los servicios y hospitales con situación más crítica”, dijo.

Según Martorell, el ajuste no ha implicado recortes de actividad. “Por primera vez, nuestro gasto mensual efectivo… ha decrecido en 2%, cuando lo histórico son aumentos de 9%, manteniendo y aumentando los niveles de producción”, destacó. El subsecretario atribuyó el resultado a “medidas de eficiencia, monitoreo cercano” y a la corrección de “prácticas inadecuadas” que generaban ineficiencias.

El plan incluye mejoras en gestión clínica y administrativa: “Hemos ido detectando ineficiencias, resolviendo nudos… implementando estrategias informáticas y de monitoreo para dar transparencia a la deuda, la producción y las listas de espera”. En desempeño, afirmó que las suspensiones de cirugías bajaron del 8,2% (promedio de cinco años pre-pandemia) al 6,9% en 2024-2025, y que el ausentismo disminuyó 13%. “Vamos a estar trabajando con Hacienda y Dipres para mantener la continuidad operacional”, reforzó.

Revisa también:

ADN

Martorell también aseguró alineamiento con recomendaciones externas. “Lo que encontró la Comisión Asesora de Hacienda… ya lo estamos implementando”, señaló. Además, indicó que Contraloría emitió 20 informes sobre presupuesto 2024: “Encontró situaciones de mal manejo de facturas y pagos inoportunos; las estamos subsanando para resguardar, primero, la atención a los pacientes”.

En síntesis, el Minsal sostiene que la combinación de control de gasto, productividad y corrección de procesos permitirá llegar a fin de año sin comprometer la atención. “Monitoreamos día a día las necesidades de los establecimientos”, concluyó el subsecretario.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad