Subsecretario de Redes Asistenciales manifiesta “alta preocupación” por la situación financiera de los hospitales, pero asegura continuidad operativa

El subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, reconoció “alta preocupación” por la situación financiera de los hospitales, pero afirmó que el Minsal está conteniendo el gasto sin frenar la atención. “Estamos trabajando día a día junto con la Dirección de Presupuestos… creamos un Comité de Eficiencia y Productividad que ha estado visitando los servicios y hospitales con situación más crítica”, dijo.

Según Martorell, el ajuste no ha implicado recortes de actividad. “Por primera vez, nuestro gasto mensual efectivo… ha decrecido en 2%, cuando lo histórico son aumentos de 9%, manteniendo y aumentando los niveles de producción”, destacó. El subsecretario atribuyó el resultado a “medidas de eficiencia, monitoreo cercano” y a la corrección de “prácticas inadecuadas” que generaban ineficiencias.

El plan incluye mejoras en gestión clínica y administrativa: “Hemos ido detectando ineficiencias, resolviendo nudos… implementando estrategias informáticas y de monitoreo para dar transparencia a la deuda, la producción y las listas de espera”. En desempeño, afirmó que las suspensiones de cirugías bajaron del 8,2% (promedio de cinco años pre-pandemia) al 6,9% en 2024-2025, y que el ausentismo disminuyó 13%. “Vamos a estar trabajando con Hacienda y Dipres para mantener la continuidad operacional”, reforzó.

Martorell también aseguró alineamiento con recomendaciones externas. “Lo que encontró la Comisión Asesora de Hacienda… ya lo estamos implementando”, señaló. Además, indicó que Contraloría emitió 20 informes sobre presupuesto 2024: “Encontró situaciones de mal manejo de facturas y pagos inoportunos; las estamos subsanando para resguardar, primero, la atención a los pacientes”.

En síntesis, el Minsal sostiene que la combinación de control de gasto, productividad y corrección de procesos permitirá llegar a fin de año sin comprometer la atención. “Monitoreamos día a día las necesidades de los establecimientos”, concluyó el subsecretario.