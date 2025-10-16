;

Robots, peleas y el MUT: Santiago recibe la edición latinoamericana del clásico japonés Robo ONE

Equipos de la región se medirán en duelos de humanoides bípedos; el campeón asegura pasaje a la final regional y ticket al mundial de 2026.

Mario Vergara

Santiago será sede este sábado 18 de octubre de Robo ONE Latinoamérica, versión regional del torneo de robots bípedos nacido en Japón en 2002 y considerado el más antiguo de su tipo. La competencia se realizará en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), en el marco de Limiteless, muestra de innovación e inteligencia artificial organizada por la startup chilena WISE Innovation Studios. La entrada es gratuita.

Robo ONE es un encuentro estilo “artes marciales” para robots humanoides de dos patas, que se enfrentan sobre un ring poniendo a prueba diseño, estabilidad, sensores y control en tiempo real. Esta parada en Chile otorga cupos para la final latinoamericana de diciembre de 2024 y un pasaje + plaza oficial para el ROBO-ONE World Championship 2026 en Japón.

Detrás de cada combate hay ingeniería pura: los robots integran sensores para mantener el equilibrio, y microcontroladores que ejecutan patrones de movimiento; los modelos autónomos ajustan sus decisiones según la información que captan en la pelea. El objetivo del torneo es popularizar y empujar la tecnología de robots bípedos, un desafío complejo incluso para laboratorios avanzados.

Además de la competencia, el evento busca visibilizar el talento local y regional en robótica y conectar comunidades tecnológicas con redes globales. “Traer Robo ONE a Chile no solo es un espectáculo de ingeniería en acción; es una señal del potencial que está emergiendo en torno a la robótica avanzada en Latinoamérica”, destacó Igal Weitzman, CEO de WISE Innovation Studios.

Quienes deseen competir deben contar con un robot certificado que cumpla las especificaciones técnicas oficiales y completar la inscripción en el sitio del torneo. No hay edad mínima ni máxima: compite el robot, ya sea de una persona o de un equipo.

