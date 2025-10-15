Ibai en Chile: las recomendaciones que le hizo el Presidente Boric al popular streamer español

El popular streamer español Ibai Llanos causó revuelo entre sus seguidores chilenos al revelar que visitará el país en noviembre.

El anuncio, realizado a través de una publicación en Instagram que ya acumula más de 355 mil ‘me gusta’, provocó una ola de comentarios y reacciones, incluyendo una inesperada invitación del propio Presidente Gabriel Boric.

En el video, Ibai contó que está preparando su primera visita a Chile y pidió a sus seguidores recomendaciones sobre los lugares que no debería perderse y los platos típicos que debería probar.

Además de pasar por Santiago, reveló que al buscar por internet le sugieren que “Valparaíso es increíble”, además de la sugerencia gastronómica que remarca el pastel de choclo y las empanadas.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de figuras locales. Pancho Saavedra y Sammis Reyes se sumaron al entusiasmo con comentarios amistosos, pero fue el Presidente de la nación quien se llevó toda la atención con su respuesta directa al creador de contenido.

“Te invito al pan con palta de desayuno para contarte qué otras cosas tienes que hacer sí o sí en Chile”, escribió el mandatario. Posteriormente agregó: “Una delanto: tienes que ir a la Patagonia ;)”.

El gesto del Presidente fue ampliamente comentado en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el tono cercano y espontáneo del mensaje.

Algunos incluso bromearon con la posibilidad de que Ibai acepte la invitación y comparta un desayuno con el jefe de Estado en su paso por Santiago.

Además, la recomendación de una marraqueta con palta llega de forma muy especial luego de lo ocurrido con el Mundial de Desayunos.

Por ahora, Ibai no ha confirmado las fechas exactas de su viaje, solamente anunciando que será en noviembre y prometiendo mostrar parte de su experiencia en territorio chileno a través de sus redes sociales.