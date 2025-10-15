Global Teacher Prize Chile 2025: todo listo para celebrar a las y los mejores docentes del país

El próximo martes 4 de noviembre, el Teatro Municipal de Las Condes será sede de la ceremonia del Global Teacher Prize Chile 2025, el reconocimiento conocido como el “Nobel de la Enseñanza”, que este año cumple diez años destacando la labor transformadora del profesorado.

La actividad comenzará a las 19:00 horas, será gratuita y contará con una presentación de Denisse Malebrán. Quienes deseen asistir deben descargar su entrada en Passline; además, el evento se transmitirá en vivo por las redes de Elige Educar.

En esta edición se recibieron más de 200 postulaciones y se reconoció públicamente a más de mil docentes a lo largo del proceso. El premio —creado por la Fundación Varkey y organizado en Chile por Elige Educar— anunciará a sus ganadoras y ganadores en tres categorías: Educación Integral, Educación Musical y Educación Parvularia.

Ampliar

Las y los 9 finalistas provienen de cinco regiones (Metropolitana, Atacama, Maule, Ñuble y Los Lagos) y fueron seleccionados por un jurado de expertos tras un proceso de evaluación riguroso. Entre sus iniciativas hay talleres laborales inclusivos, proyectos de música para la integración, uso pedagógico de IA, educación emocional en primera infancia y redes comunitarias que fortalecen la convivencia y el aprendizaje.

Desde su llegada a Chile, el galardón ha distinguido a 14 profesoras y profesores por su innovación, compromiso y vocación, consolidándose como una plataforma que visibiliza el rol clave de la docencia en la formación de las futuras generaciones. La ceremonia 2025 busca redoblar ese mensaje y acercar a la ciudadanía a historias docentes que inspiran y transforman escuelas y comunidades.