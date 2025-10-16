Primera en Sudamérica: esta es la ciudad en Chile con transporte público 100% eléctrico
El proyecto marca un hito en la movilidad sustentable y posiciona a esta capital regional como pionera en transporte limpio.
Durante este jueves, una ciudad del norte de Chile hizo historia al convertirse en la primera de Sudamérica en tener todo su transporte público 100% eléctrico.
Se trata de Copiapó, donde comenzó a operar el sistema Red Copiapó, un proyecto que promete transformar la movilidad urbana con 121 buses eléctricos de alto estándar y beneficios diarios para más de 25 mil personas.
En mayo de 2024 se elaboraron las bases de licitación y, seis meses después, la concesión fue adjudicada a la empresa Transportes de Pasajeros Nueva Copiapó 1 SpA, por un periodo de ocho años prorrogable a diez.
En total, la flota está compuesta por 121 buses eléctricos King Long, con autonomía de 230 kilómetros, aire acondicionado, cargadores USB, wifi, cámaras de seguridad y accesibilidad universal. Además, el 50% del personal de conducción será femenino.
¿Cuáles son sus tarifas?
Los servicios operarán 12 recorridos, con frecuencias de hasta cuatro vehículos por hora en horario punta y entre dos y tres fuera de punta, desde las 06:00 hasta las 22:00 horas.
Las tarifas de inicio son de $500 para adultos, $250 para personas mayores y $160 para estudiantes.
Más detalles
El terminal de carga y operaciones se encuentra en el Terrapuerto de Copiapó, donde se construyó la infraestructura para el abastecimiento energético y las dependencias de operación.
El subsidio mensual asociado al contrato alcanza los $828 millones, sujeto al cumplimiento de los indicadores de servicio. Las sanciones pueden llegar hasta la cancelación del contrato en caso de incumplimiento.
