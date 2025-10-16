Primera en Sudamérica: esta es la ciudad en Chile con transporte público 100% eléctrico

Durante este jueves, una ciudad del norte de Chile hizo historia al convertirse en la primera de Sudamérica en tener todo su transporte público 100% eléctrico.

Se trata de Copiapó , donde comenzó a operar el sistema Red Copiapó, un proyecto que promete transformar la movilidad urbana con 121 buses eléctricos de alto estándar y beneficios diarios para más de 25 mil personas.

En mayo de 2024 se elaboraron las bases de licitación y, seis meses después, la concesión fue adjudicada a la empresa Transportes de Pasajeros Nueva Copiapó 1 SpA, por un periodo de ocho años prorrogable a diez.

En total, la flota está compuesta por 121 buses eléctricos King Long , con autonomía de 230 kilómetros, aire acondicionado, cargadores USB, wifi, cámaras de seguridad y accesibilidad universal. Además, el 50% del personal de conducción será femenino.

¿Cuáles son sus tarifas?

Los servicios operarán 12 recorridos, con frecuencias de hasta cuatro vehículos por hora en horario punta y entre dos y tres fuera de punta, desde las 06:00 hasta las 22:00 horas.

Las tarifas de inicio son de $500 para adultos , $250 para personas mayores y $160 para estudiantes.

Más detalles

El terminal de carga y operaciones se encuentra en el Terrapuerto de Copiapó, donde se construyó la infraestructura para el abastecimiento energético y las dependencias de operación.

El subsidio mensual asociado al contrato alcanza los $828 millones, sujeto al cumplimiento de los indicadores de servicio. Las sanciones pueden llegar hasta la cancelación del contrato en caso de incumplimiento.