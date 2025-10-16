;

Primera en Sudamérica: esta es la ciudad en Chile con transporte público 100% eléctrico

El proyecto marca un hito en la movilidad sustentable y posiciona a esta capital regional como pionera en transporte limpio.

Cristóbal Álvarez

MTT

MTT

Durante este jueves, una ciudad del norte de Chile hizo historia al convertirse en la primera de Sudamérica en tener todo su transporte público 100% eléctrico.

Se trata de Copiapó, donde comenzó a operar el sistema Red Copiapó, un proyecto que promete transformar la movilidad urbana con 121 buses eléctricos de alto estándar y beneficios diarios para más de 25 mil personas.

En mayo de 2024 se elaboraron las bases de licitación y, seis meses después, la concesión fue adjudicada a la empresa Transportes de Pasajeros Nueva Copiapó 1 SpA, por un periodo de ocho años prorrogable a diez.

Revisa también:

ADN

En total, la flota está compuesta por 121 buses eléctricos King Long, con autonomía de 230 kilómetros, aire acondicionado, cargadores USB, wifi, cámaras de seguridad y accesibilidad universal. Además, el 50% del personal de conducción será femenino.

¿Cuáles son sus tarifas?

Los servicios operarán 12 recorridos, con frecuencias de hasta cuatro vehículos por hora en horario punta y entre dos y tres fuera de punta, desde las 06:00 hasta las 22:00 horas.

Las tarifas de inicio son de $500 para adultos, $250 para personas mayores y $160 para estudiantes.

Más detalles

El terminal de carga y operaciones se encuentra en el Terrapuerto de Copiapó, donde se construyó la infraestructura para el abastecimiento energético y las dependencias de operación.

El subsidio mensual asociado al contrato alcanza los $828 millones, sujeto al cumplimiento de los indicadores de servicio. Las sanciones pueden llegar hasta la cancelación del contrato en caso de incumplimiento.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad