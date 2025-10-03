En solo un día: Taylor Swift rompe récords en Spotify con “The Life of a Showgirl”
El nuevo álbum de la cantante ha superado marcas históricas en todas las plataformas.
El nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, se convirtió en el más reproducido en un solo día en Spotify durante 2025.
El éxito también se refleja en otras plataformas: nueve de las diez canciones más escuchadas en Apple Music corresponden al disco, mientras que en Amazon Music The Fate of Ophelia se posiciona entre las favoritas.
En YouTube, cada tema superó el millón de visualizaciones, destacando The Fate of Ophelia, Opalite y la canción que da nombre al álbum.
El proyecto, compuesto por 12 pistas y producido junto al sueco Max Martin, marca un giro respecto a su colaboración habitual con Jack Antonoff.
Este lanzamiento confirma la influencia global de Swift, que ya había batido récords en 2024 con The Tortured Poets Department.
Además, refuerza su apuesta por los formatos físicos, con ediciones especiales en vinilo y merchandising exclusivo, consolidando su vínculo con los “swifties”.