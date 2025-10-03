;

En solo un día: Taylor Swift rompe récords en Spotify con “The Life of a Showgirl”

El nuevo álbum de la cantante ha superado marcas históricas en todas las plataformas.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Kevin Mazur/TAS24

El nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, se convirtió en el más reproducido en un solo día en Spotify durante 2025.

El éxito también se refleja en otras plataformas: nueve de las diez canciones más escuchadas en Apple Music corresponden al disco, mientras que en Amazon Music The Fate of Ophelia se posiciona entre las favoritas.

En YouTube, cada tema superó el millón de visualizaciones, destacando The Fate of Ophelia, Opalite y la canción que da nombre al álbum.

El proyecto, compuesto por 12 pistas y producido junto al sueco Max Martin, marca un giro respecto a su colaboración habitual con Jack Antonoff.

Revisa también

ADN

Este lanzamiento confirma la influencia global de Swift, que ya había batido récords en 2024 con The Tortured Poets Department.

Además, refuerza su apuesta por los formatos físicos, con ediciones especiales en vinilo y merchandising exclusivo, consolidando su vínculo con los “swifties”.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad