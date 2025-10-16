Anuncian reapertura de locales comerciales del edificio de Plaza de Armas incendiado hace tres meses

Después de tres meses del incendio que devastó el edificio Plaza de Armas, los comerciantes finalmente podrán reabrir sus locales el próximo 27 de octubre.

La decisión llega luego de que un informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile confirmara que el inmueble no presenta daños estructurales graves.

El alcalde Mario Desbordes explicó que, tras este informe, se dejó sin efecto la orden de inhabitabilidad: “Se firmó el decreto que deja sin efecto la orden de inhabitabilidad emitida en julio”, señaló.

Sin embargo, la tranquilidad no alcanza a los vecinos que habitan los departamentos. Muchos aún no saben cuándo podrán regresar.

Desconfianza de los vecinos

Según Patricio Elgueta, residente del edificio: “No tenemos información, ni oficial ni precisa. No sabemos qué va a pasar con los ascensores ni cuándo podremos habitar nuestros departamentos; eso son meses, cerca de un año”.

Los vecinos que prefirieron mantenerse anónimos describen un escenario caótico. En el lugar describieron escombros, ventanas rotas y daños que recuerdan el incendio.

Mientras los comerciantes ultiman detalles de electricidad, agua y limpieza para abrir sus vitrinas, los residentes permanecen en espera, pagando gastos comunes sin poder usar sus hogares.

Aunque la reapertura de la galería representa un avance, el retorno pleno de los habitantes depende de reparaciones críticas que podrían tardar meses. Por ahora, para ellos, la recuperación del edificio apenas comienza.