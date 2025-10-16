;

Vecinos de Krishna Aguilera describen al principal sospechoso de su desaparición: “Venía a puro bacilar y a carretear con niñitas”

Residentes relatan que el hombre señalado por la familia organizaba fiestas frecuentes con jóvenes y desapareció tras el último contacto con la desaparecida.

Martín Neut

Captura MEGA

Captura MEGA

La búsqueda de Krishna Aguilera Yáñez, joven de 19 años desaparecida hace 11 días en San Bernardo, continúa sin resultados.

La última vez que fue vista fue al salir a una discoteca en la comuna, donde habría estado con un hombre de 44 años que su familia considera el principal sospechoso. Esta persona fue detenida la mañana de este jueves.

Cámaras de seguridad registraron a Krishna subiendo al vehículo del sujeto, quien volvió a ser captado minutos después circulando por el sector. La hermana de la joven logró comunicarse con él, pero dejó de responder justo cuando se perdió el rastro de Krishna. Desde entonces, nadie ha vuelto a saber de él.

Vecinos del edificio donde vivía el hombre relataron a CHV que abandonó el lugar hace unos diez días, coincidiendo con la desaparición de la joven.

Se escuchaba mucha bulla”

El gallo viene a puro bacilar, a carretear con puras niñitas menores desde hace años. Todos lo veíamos, todos sabíamos las andanzas de él”, comentó una vecina del sector.

Otra residente señaló que las fiestas eran frecuentes: “Se escuchaba mucha bulla. Llegaban hartas muchachas, pero como era de madrugada, uno no les veía la cara. Llegaban de a cuatro, cinco, todas las semanas”.

El equipo que visitó el domicilio encontró la reja cerrada con llave y escuchó maullidos desde el interior, lo que sugiere que el hombre dejó a sus mascotas abandonadas. Según los vecinos, fue visto por última vez el mismo fin de semana en que Krishna desapareció.

La familia de la joven continúa la búsqueda junto a la PDI, mientras el caso sigue en investigación para esclarecer su paradero.

