Meneghini le responde a Montecinos y aclara su polémica salida de O’Higgins: “Me sorprendió, pero...”

Francisco Meneghini, técnico de O’Higgins, se refirió al caso de Joaquín Montecinos, quien llevaba varias semanas fuera de las convocatorias y dejó recientemente el club rancagüino tras su fallido intento de fichar por Colo Colo.

En conferencia de prensa, el DT respondió a las acusaciones del atacante de 29 años, quien cuestionó públicamente que se ventilaran asuntos de camarín y acusó falta de “códigos” en el plantel de los “Celestes”.

Al respecto, Meneghini aclaró que “(Montecinos) estaba entrenando de forma normal, como lo fue desde la semana siguiente al cierre del libro de pases, y los dirigentes me informaron el lunes que estaban avanzando en una posible rescisión de contrato”.

“La verdad es que me sorprendió porque yo no había solicitado eso y no lo esperaba, pero cuando me informaron de esa situación no me opuse", agregó el estratega.

Finalmente, “Paqui” puso fin a la polémica y señaló que “me parecía lógico si ambas partes querían ir por eso lado, así que se dio todo bastante rápido y ya no es más parte del equipo”.