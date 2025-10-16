“Muchos me cuestionaron por mi participación...”: Danilo 21 revela el motivo de sus últimas ausencias en “Primer Plano”
El influencer además en el último tiempo ha protagonizado fuertes cruces con Vasco Moulian, panelista del programa y amigo cercano de Julio César Rodríguez.
El creador de contenido Danilo Peña, más conocido como Danilo 21, aclaró recientemente las razones detrás de sus ausencias de Primer Plano, donde es panelista.
El influencer se refirió al tema en conversación con El Filtrador. “Muchos me cuestionaron por mi participación en Primer Plano, que supuestamente me habían echado y ya no iba a estar más, cuando no aparecí en pantalla”, explicó el tiktoker.
Luego, agregó: “En realidad, siempre fue una prioridad para mí poder tener ciertos fines de semana libres, para ir al campo, para ir a Temuco, a ver a mi familia. No perder esa conexión para mí es importante y sigue siéndolo. Los fines de semana que tengo tiempo voy, los veo, paso tiempo con ellos y vuelvo a mi pueblo”.
“Para mí eso es muy importante porque significa tener siempre claro de dónde vengo y quién soy. Por eso, no está dentro de mis planes, por más que viva acá y lo más ocupado que esté, dejar tiempo para estar con mis padres”, prosiguió.
Por último, el creador de contenido y también panelista de Que te lo digo, destacó que “mi familia está muy contenta, muy orgullosa, obviamente. Les da un poquito de miedo también toda la exposición, pero creo que confían en mí y saben quién soy. Tienen la seguridad de entender qué hago y hacia dónde voy”.
Cabe recordar que, además de su labor en televisión, Danilo 21 ha protagonizado recientemente tensos intercambios con Vasco Moulian, compañero de panel en Primer Plano y cercano al animador Julio César Rodríguez.
