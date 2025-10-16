;

VIDEO. Manifestantes se cuelgan de paso sobre nivel en rotonda Grecia: exigen al Gobierno soluciones habitacionales

El tránsito se encuentra interrumpido en la zona, por lo que se recomienda optar por alternativas

Juan Castillo

Richard Jiménez

Manifestantes se cuelgan de paso sobre nivel en rotonda Grecia: exigen al Gobierno soluciones habitacionales

Manifestantes se cuelgan de paso sobre nivel en rotonda Grecia: exigen al Gobierno soluciones habitacionales

05:06

Durante la mañana de este jueves, manifestantes interrumpieron el tránsito, mientras que otros se colgaron desde un paso sobre nivel en la rotonda Grecia.

Según pudo conocer Radio ADN, se trataría de al menos 12 comités de viviendas de la comuna de Peñaflor quienes, expresaron su molestia con el Ministerio de Vivienda y exigieron al Gobierno soluciones habitacionales.

ADN

En total serían unas 200 personas las que se encuentran en el lugar manifestándose en plena calzada, mientras que otros cuatro permanecen colgados.

Personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros se encuentra en el lugar dialogando con los manifestantes para normalizar la situación.

Esto ya que se registran restricciones en el tránsito:

  • Al oriente por Ramón Cruz Montt, en Ñuñoa
  • Al poniente por Los Molineros, en Peñalolén

