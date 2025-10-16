En plena calle: el video de la detención del principal sospechoso de la desaparición de Krishna Aguilera

En un operativo registrado en video, la Policía de Investigaciones (PDI) capturó en las últimas horas a un hombre de 44 años, vinculado a la desaparición de Krishna Aguilera, joven de 19 años que fue vista por última vez el pasado 4 de octubre en San Bernardo.

Según la investigación, el hombre había invitado a Krishna a salir esa noche a una discoteca y mantenía con ella una relación sentimental esporádica. La familia de la joven había expresado temor de que el sujeto intentara escapar, pero la PDI logró localizarlo antes de que eso ocurriera.

El registro audiovisual, difundido por Mega, muestra el momento exacto en que el sospechoso es detenido por los efectivos policiales frente a su domicilio en la región Metropolitana.

Captura MEGA Ampliar

El video clave

Tras la detención, la PDI indicó que el operativo se realizó luego de recopilar antecedentes que vinculan directamente al detenido con la desaparición de la joven. La familia de Krishna, especialmente su hermana Cristal Aguilera, ha sostenido que el sospechoso mantenía conductas ilícitas y que Krishna temía por su seguridad.

Un video de seguridad clave muestra a Krishna subiendo a una camioneta roja que pertenecería al detenido. Posteriormente, las imágenes registran el vehículo deteniéndose frente a un block de departamentos, donde la familia asegura que la persona que baja del auto no corresponde a Krishna, lo que ha generado un vuelco en la investigación.

Actualmente, el detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que evaluará su formalización por presunta participación en la desaparición de la joven. La PDI continúa con diligencias para esclarecer los hechos y determinar el paradero de Krishna.