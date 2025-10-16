VIDEO. Indignante gesto contra el chileno Iván Román en Brasil: la transmisión oficial captó el momento
El defensa nacional tuvo un tenso cruce con el delantero Kaio Jorge, en el empate entre Atlético Mineiro y Cruzeiro.
Con Iván Román como titular, Atlético Mineiro empató 1-1 de local ante Cruzeiro este miércoles, en el clásico de Minas Gerais, duelo disputado por la fecha 28 del Brasileirao.
Durante el partido, el defensa nacional fue víctima de un gesto que genera indignación y que se puede calificar como antideportivo.
El delantero de Cruzeiro, Kaio Jorge, en su afán por provocar a Román, se le acercó y le apretó la mano que tiene fracturada. Este hecho ocurrió cerca del final del primer tiempo.
Revisa también:
Y segundos antes, el mismo jugador brasileño se burló del chileno en su cara, haciéndole gestos de “mal olor”, todo esto para intentar desconcentrarlo.
El partido acabó para Kaio Jorge al minuto 53, cuando fue expulsado por hacerle un gesto al árbitro. Por su parte, Iván Román salió reemplazado a los 60′.
Revisa el video
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.