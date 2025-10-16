Escándalo en el mundo del K-Pop: exidol es condenada por abuso infantil y fraude

Lee Areum, exintegrante del grupo surcoreano de K-pop T-ara, enfrenta un complicado episodio judicial que ha marcado su vida personal y profesional.

La cantante, conocida por su papel como rapera y bailarina del grupo entre 2012 y 2013, fue condenada por el Tribunal de Distrito de Suwon, sucursal Ansan, a ocho meses de prisión con cumplimiento suspendido durante dos años, además de cumplir 40 horas de capacitación sobre prevención del abuso infantil.

El caso judicial de la artista se originó tras un conflicto familiar que atrajo atención mediática desde 2023. Areum había denunciado públicamente a su entonces esposo, Kim Young Gul, por violencia doméstica y abuso infantil, acusaciones que luego fueron desestimadas por las autoridades.

Posteriormente, él presentó una demanda por difamación, mientras que la madre de la cantante fue condenada por secuestro de un menor. Paralelamente, la artista fue señalada por fraude financiero junto a su pareja actual, tras solicitar préstamos a seguidores que no fueron reintegrados.

Las polémicas declaraciones y acusaciones cruzadas provocaron que la vida de Areum se viera expuesta en redes sociales, generando debates sobre su conducta y la responsabilidad de las figuras públicas. La exidol, en varios mensajes, defendió su versión y afirmó que actuó bajo circunstancias desesperadas para proteger a sus hijos y enfrentar problemas de salud familiar.

Captura Ampliar

En la sentencia, el tribunal enfatizó que Areum fue consciente de las irregularidades financieras y que colaboró en acciones ilícitas, aunque mostró arrepentimiento y alcanzó acuerdos con algunas de las víctimas. La condena incluye supervisión judicial y programas educativos obligatorios, medidas que buscan prevenir futuros casos de abuso infantil.

La carrera de Lee Areum comenzó con T-ara, grupo que alcanzó fama internacional con temas como “Roly-Poly” y “Bo Peep Bo Peep”. Tras dejar la banda, se dedicó a la música solista y participó en programas de televisión. No obstante, sus problemas judiciales y personales han eclipsado su trayectoria artística, incluyendo un intento de suicidio en 2024 que la llevó a ser hospitalizada.

Hoy, con 31 años, Areum mantiene un perfil bajo, alejándose de redes sociales y con su carrera pausada, mientras cumple con las medidas impuestas por la justicia.