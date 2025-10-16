;

Gigantesco centro comercial de Santiago sale a remate: este es el precio que se pide por la propiedad en La Florida

El lugar tiene 14 mil metros cuadrados en total y varios locales en funcionamiento.

Un reconocido centro comercial de Santiago saldrá a subasta muy pronto.

El próximo jueves 30 de octubre el recinto, ubicado en Avenida Américo Vespucio 7500, en la comuna de La Florida, será rematado.

Se trata de un espacio que está justo frente al Mall Plaza Vespucio y también a una estación de Metro de la Línea 4. A la vez, colinda con un Tottus y un Homecenter.

En total, cuenta con 14 mil metros cuadradas (13.090 están construidos) y es una de las 11 propiedades de Supermercados Montserrat en venta debido a la reorganización judicial de la empresa perteneciente a la familia Bada.

Lo que podría llamar la atención del activo, definido como power center, es que es el de mayor valor que ha salido a remate en lo que va de 2025. En cifras, se pide un mínimo de 770 mil UF, vale decir $30 mil 427 millones.

En la locación se despliegan restaurantes, locales de entretenimiento y tiendas comerciales de menores escala. Para simplificar, su categoría sería entre un strip center y un mall tradicional.

"La edificación se configura con una placa comercial de un piso, altillos y un subsuelo destinado para estacionamientos, construido con una estructura de hormigón armado y acero", se define en el sitio web de Tattersallgda, responsables del proceso.

“Además, está en el corazón del centro cívico comunal y rodeado de equipamiento abundante. Los contratos de arrendamiento pueden cederse a favor del adjudicatario”, añade la descripción.

Como rostros principales, actualmente conviven un Chuck E. Cheese, una Piccola Italia y un centro de salud Maipo.

Aquellas personas que estén interesadas en la adquisición, deben dejar una garantía de $3 millones. Los detalles de todo el proceso se pueden revisar pichando aquí.

