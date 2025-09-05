Durante las últimas semanas, se dio a conocer sobre el cierre de un histórico centro de entretención de la región Metropolitana.

El recinto con más de 30 años de historia era uno de los preferidos por los más pequeños para pasar tardes enteras o, incluso, celebrar cumpleaños.

Icónico centro de entretención de Santiago cerró sus puertas: tenía más de 30 años de historia

Se trata nada más y nada menos que del icónico Chuck E. Cheese del sector de Cantagallo, en la comuna de Lo Barnechea, región Metropolitana.

Dicha sucursal del centro de entretención había sido inaugurada hacia el año 1994. Desde entonces, fue uno de los lugares más característicos de entretención en la capital.

Posteriormente, desde 1996 la marca se expandió a distintos rincones del país llegando a decenas de sucursales en el territorio nacional.

No obstante, la sucursal ubicada en el espacio de Cantagallo cerró sus puertas de manera definitiva el pasado 10 de agosto de este 2025.

Según reportó The Clinic, desde Chuck E. Cheese Chile indicaron que están “siguiendo la tendencia de Estados Unidos de priorizar una etapa más moderna siempre manteniendo nuestros estándares de calidad y experiencia”.

“Además, todos nuestros clientes del sector oriente de Santiago nos siguen y seguirán visitando en nuestros locales ubicados en Open Kennedy (Costado Parque Arauco) y Mall Vivo Los Trapenses”, agregaron.

Por último, desde la compañía señalaron que “aunque es difícil decir adiós, este cierre simbolizó un nuevo comienzo: dejar atrás al antiguo espacio para dar paso a una experiencia más moderna y sorprendente. Uno de los elementos más queridos del local también comenzarán una nueva etapa: serán reubicados para que sigan siendo parte de la magia que ha acompañado a millones de familias durante estos años”.