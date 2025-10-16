;

Fue titular en el anterior Mundial Sub 20 que se jugó en Chile, recibió un gol histórico y hoy trabaja en minería: la historia de Guillermo Velasco

Oriundo de Valparaíso y formado en Everton, el exportero se encuentra alejado del fútbol.

Al momento de abordar el desarrollo del Mundial Sub 20 en Chile, el recuerdo afloró inmediatamente respecto a la última ocasión que se produjo este evento en suelo nacional.

Fue en 1987, cuando La Roja de la época, dirigida por Luis Ibarra, terminó en el cuarto lugar del torneo juvenil.

El portero titular de aquella selección fue Guillermo Velasco, oriundo de Valparaíso y formado en las inferiores de Everton de Viña del Mar.

Tras ello, tuvo pasos por Santiago Wanderers, Universidad Católica, Coquimbo Unido y Cobresal. En el cuadro caturro protagonizó uno de los goles históricos del fútbol chileno, cuando el arquero paraguayo Osmar Brunelli le anotó de arco a arco en Playa Ancha defendiendo a Fernández Vial en 1990.

Sin embargo, tras dejar el fútbol, se alejó de la actividad al punto que hoy por hoy trabaja en Minera Zaldivar desde hace 21 años, siendo operador de la planta de osmosis.

“Me parece espectacular que Antofagasta Minerals, mi casa, esté en una Copa del Mundo. Es importante que pueda participar en apoyo al deporte y no es la primera vez que ha estado presente en grandes eventos”, aseguró Guillermo Velasco, alejado del balompié, pero valorando su regreso a la palestra con el desarrollo del Mundial Sub 20 en Chile.

