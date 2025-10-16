El que podía ser el único festejo en el año Centenario, terminó amargándose como toda la temporada. El pasado miércoles por la tarde, Colo Colo cayó dramáticamente en penales ante Deportivo Cali por las semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2025.

Resultado que las dejó fuera de la gran final, por lo que ahora solo deberán conformarse con pelear por subirse al podio del torneo, buscando el tercer lugar.

Para ello se verán las caras con las brasileñas de Ferroviária, quienes también se quedaron fuera de la final mediante lanzamientos penales, pero frente a Corinthians.

Colo Colo vs. Ferroviária, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Colo Colo y Ferroviária, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de CHV Deportes.

Sábado 18 de octubre

11:00 hrs | Colo Colo vs. Ferroviária | Estadio Florencio Sola