Osmar Brunelli, el autor del último tanto de arco a arco en Primera División: “Hoy me parece más fácil hacer un gol así, por la forma de jugar”

Con el gol de arco a arco de Leandro Requena a Colo Colo, la memoria emotiva de los más futboleros en Chile tuvo rápido recuerdo para el autor de un tanto muy similar: Osmar Brunelli, portero trasandino que anotó con el mismo expediente mientras defendía a Fernández Vial.

Aquel tanto fue el último en Primera División del fútbol chileno, cuando batió a su colega de Santiago Wanderers, Guillermo Velasco, por el Torneo Nacional 1990. 33 años pasaron para que alguien igualara su proeza, tal como comentó en diálogo con ADN Deportes desde Resistencia, donde reside.

“Ese gol representa prácticamente mi documento, está asociado a ese gol. Había mucho viento y en ese momento yo siempre pensé que si hubiera estado en el arco de Velasco, me podría haber pasado a mí. El viento ayudó mucho, pero yo siempre sacaba bastante fuerte y llegaba al otro arco. La pelota la supera, pero él estaba un poco adelantado. El bote fue muy rápido y muy fuerte”, comentó Osmar Brunelli, que explicó cómo vivió aquel tanto.

“Lo vi super tranquilo, yo no festejé ni lo grité aunque supe que era gol. Iban muy pocos minutos, lo que me importaba era terminar ganando el partido o al menos empatar. Pensé en el arquero contrario, no en el gol”, comentó el exjugador, que apuntó su análisis ante lo ocurrido con Leandro Requena.

“No lo he visto aún el gol, pero me parece hoy más fácil hacer un gol así que en nuestra época, por la forma de jugar que se tiene hoy. El arquero participa mucho, está más adelantado, hay más espacio. Quizá se descuidó, en la altura la pelota va más liviana y más lejos”, concluyó Osmar Brunelli.