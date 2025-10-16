;

Francisco “Chaleco” López se mete de lleno en la pelea por el título del Rally de Marruecos

A falta de una etapa, el piloto nacional debe acortar una distancia de casi 15 minutos con el líder de los SSV, el argentino Jeremías González.

Bastián Lizama

Francisco “Chaleco” López se mete de lleno en la pelea por el título del Rally de Marruecos

El piloto nacional, Francisco “Chaleco” López, tuvo otra positiva jornada en el Rally de Marruecos, luego de finalizar la cuarta y penúltima etapa de la competencia en el segundo lugar de la categoría SSV.

El chileno lideró los 100 primeros kilómetros de la prueba. Sin embargo, tuvo un problema en la navegación y acabó segundo detrás del argentino Jeremías González, quien continúa como puntero de la serie Side by Side.

Revisa también:

ADN

Para la mayoría de los participantes, la etapa de este jueves fue el trazado más complicado hasta ahora, con una extensión de 283 kilómetros cronometrados, donde el curicano debió bregar intensamente para acortar los minutos perdidos en el primer tercio de la carrera, logrando el objetivo de avanzar del tercer al segundo puesto de la clasificación general, para quedar a 14 minutos y 42 segundos de González.

“Fue una etapa compleja en navegación. Veníamos muy bien liderando la competencia en los primeros 100 kilómetros, pero en una nota complicada no pudimos ser precisos, perdiendo algunos minutos que nos costó la punta”, declaró “Chaleco”.

“Pero es así el rally. Pese a todo subimos al segundo lugar en la general a escasos minutos del líder. Estamos a un día del final. Mañana (viernes) será un nuevo día para la revancha y ver qué tal nos va”, agregó el piloto nacional.

Con este resultado, el argentino Jeremías González sigue líder en la clasificación general con un tiempo de 14 horas, 19 minutos y 46 segundos. “Chaleco” López lo escolta a 14’42” y el estadounidense Hunter Miller está tercero a 04’59.

La categoría SSV se definirá este viernes 17 de octubre, cuando se corra el último bucle de 311 kilómetros alrededor de Erfoud (216 kilómetros cronometrados). A continuación, los autos competirán en el Power Selective Section de 37 kilómetros (31 kilómetros de especial).

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad