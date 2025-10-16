Francisco “Chaleco” López se mete de lleno en la pelea por el título del Rally de Marruecos

El piloto nacional, Francisco “Chaleco” López, tuvo otra positiva jornada en el Rally de Marruecos, luego de finalizar la cuarta y penúltima etapa de la competencia en el segundo lugar de la categoría SSV.

El chileno lideró los 100 primeros kilómetros de la prueba. Sin embargo, tuvo un problema en la navegación y acabó segundo detrás del argentino Jeremías González, quien continúa como puntero de la serie Side by Side.

Para la mayoría de los participantes, la etapa de este jueves fue el trazado más complicado hasta ahora, con una extensión de 283 kilómetros cronometrados, donde el curicano debió bregar intensamente para acortar los minutos perdidos en el primer tercio de la carrera, logrando el objetivo de avanzar del tercer al segundo puesto de la clasificación general, para quedar a 14 minutos y 42 segundos de González.

“Fue una etapa compleja en navegación. Veníamos muy bien liderando la competencia en los primeros 100 kilómetros, pero en una nota complicada no pudimos ser precisos, perdiendo algunos minutos que nos costó la punta”, declaró “Chaleco”.

“Pero es así el rally. Pese a todo subimos al segundo lugar en la general a escasos minutos del líder. Estamos a un día del final. Mañana (viernes) será un nuevo día para la revancha y ver qué tal nos va”, agregó el piloto nacional.

Con este resultado, el argentino Jeremías González sigue líder en la clasificación general con un tiempo de 14 horas, 19 minutos y 46 segundos. “Chaleco” López lo escolta a 14’42” y el estadounidense Hunter Miller está tercero a 04’59.

La categoría SSV se definirá este viernes 17 de octubre, cuando se corra el último bucle de 311 kilómetros alrededor de Erfoud (216 kilómetros cronometrados). A continuación, los autos competirán en el Power Selective Section de 37 kilómetros (31 kilómetros de especial).