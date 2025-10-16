;

Festival Fauna Primavera 2025 ya tiene horarios confirmados: este es el orden oficial día por día

El evento se llevará a cabo el 7 y 8 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial, con 17 artistas nacionales e internacionales en dos jornadas de música en vivo llenas de regresos y momentos históricos.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE

El Festival Fauna Primavera 2025 ya tiene horarios confirmados. La esperada edición se realizará los días 7 y 8 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial, reuniendo a 17 artistas nacionales e internacionales en dos jornadas de música en vivo llenas de regresos y celebraciones históricas.

Según lo dado a conocer por la producción del evento, la primera jornada, el viernes 7 de noviembre, abrirá sus puertas a las 15:00 horas y comenzará con shows desde las 15:15 horas.

ADN

eMe Ramon Gomez

Destacan presentaciones de Weezer, que celebra los 30 años de su Blue Album, James, Mogwai, Stereolab, quienes regresan a Sudamérica tras 25 años con su disco Instant Holograms On Metal Film, El Mato a un Policía Motorizado, Yo La Tengo y Fother Muckers.

Revisa también

ADN

El sábado 8 de noviembre, la apertura será a las 12:00 horas, con una jornada liderada por el esperado regreso de Massive Attack, además de AURORA, Bloc Party, Tash Sultana, Otoboke Beaver, RY X, The Whitest Boy Alive, Bratty, Candelabro y Niebla Niebla, asegurando un cierre de festival con diversidad de estilos y sorpresas para los asistentes.

El evento cuenta con entradas a la venta a través de Fever, con la opción de pago en cuotas para clientes BCI y otros bancos.

Revisa los horarios por día para Fauna Primavera 2025:

