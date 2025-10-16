;

VIDEOS. De “Tocarte Toa” a los laboratorios: la exitosa reguetonera que dejó la fama y que hoy es una galardonada científica

Fue pionera del género en los 2000 y ahora brilla como inventora y directora de investigaciones.

Nelson Quiroz

Captura Youtube

En los años 2000, en plena ola del reguetón, una voz femenina destacaba en la canción Tocarte Toa junto al artista Big Yamo, éxito que se escuchó en todo el continente.

Detrás de aquella canción estaba Nataly Galán Freyle, conocida artísticamente como Natya, una de las pioneras del reguetón en Colombia que, tras una prometedora carrera musical, decidió dar un giro radical a su vida: cambiar los escenarios por los laboratorios.

De la música a la ciencia

Hoy, Galán es directora de investigaciones de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, con más de 17 patentes registradas —derecho que le da el Estado a un inventor para que nadie más use o copie su invento sin permiso— y múltiples reconocimientos por su aporte a la química aplicada. A sus 40 años, se ha consolidado como una de las científicas más destacadas del país, liderando proyectos que combinan innovación tecnológica con impacto social.

Nieta del reconocido compositor Pacho Galán, creador del merecumbé, Nataly creció rodeada de arte y música, pero decidió seguir su otra gran pasión: la ciencia. “Tuve que elegir entre seguir en la música o continuar con mi carrera profesional. No fue fácil, pero elegí la ciencia”, ha relatado en entrevistas.

Es doctora en química aplicada por la Universidad de Puerto Rico, donde, incluso durante su formación académica, nunca se desligó del ritmo ni de su herencia caribeña. Sus investigaciones han permitido desarrollar biosensores capaces de detectar enfermedades como lupus o fallas renales antes de que aparezcan los síntomas, así como tecnologías para detectar explosivos y monitorear la calidad del agua y el aire.

“La música y la ciencia tienen algo en común: ambas requieren creatividad y ritmo”, asegura Galán, quien compara su trabajo en el laboratorio con dirigir una orquesta molecular.

De estrella del reguetón a referente de la ciencia, Nataly Galán Freyle representa la fuerza de la reinvención. Su historia demuestra que el talento puede trascender géneros y disciplinas, brillando con la misma intensidad en un escenario o frente a un microscopio.

