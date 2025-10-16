Princesa Alba reveló su apretado día a día entre ensayos de baile y música: “Hay días en que me tengo que levantar a las seis de la mañana”

Empieza el calor en la capital y comienzan a disfrutarse poco a poco las terrazas. Y, la noche del miércoles, una de estas albergó un concurrido evento donde Princesa Alba fue la encargada de animar la noche.

La cantante se convirtió en la primera invitada de Receta Music, un espacio de conversación y música que es conducido por el Power Trío de Sergio Lagos, Rayén Araya y Jean Philippe Cretton.

Y en la cita, la artista no solo fue entrevistada, sino que además interpretó varios de sus temas en vivo y frente a varios fanáticos, que llegaron hasta el bar Buena Barra a acompañarla.

Un instante donde Trinidad Riveros, nombre real de la intérprete, conversó con ADN sobre su apretada agenda, entre shows, lanzamientos y también su aplaudido paso por Fiebre de Baile, estelar donde se ha convertido en una de las favoritas.

Princesa con agenda completa

“Lo estoy pasando muy bien. Estoy con mil cosas, pero eso me mantiene muy viva, muy plena. Ahora acabo de hacer un show muy íntimo, hermoso. Y me voy directo al canal, estoy con el programa de baile, con conciertos, preparando los nuevos videoclips, nueva música. Con todo, nunca paro, pero lo estoy pasando increíble”, reveló.

Y agregó que “el programa son todos los días de la semana, pero tengo los findes los tengo libres, entonces eso me permite seguir haciendo shows. Junto a mi equipo estamos haciendo calzar todo... hay días en que me tengo que levantar a las seis de la mañana, para grabar ciertos videos, ciertas cosas... pero se está logrando. Yo siento que cuando deje de pasarlo bien, ahí me voy a cuestionar las cosas. Pero por el momento estoy vibrando mucho con el programa y con mi música”.

Incluso, la artista confirmó que, como si esto no fuera poco, está con clases particulares de Ballroom, para perfeccionar sus pasos para el estelar de CHV.

“Mi fuerte es el pop, lo urbano, pero la salsa me cuesta un montón. Yo no soy bailarina, soy cantante. Y nunca había tenido clases de baile. Estas son las primeras”, confesó.