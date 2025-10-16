Tras error en cobros de luz: Jeannette Jara afirma que si fuera Presidenta le pediría la renuncia a ministro Pardow

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se refirió al escándalo por el error en los cobros en las cuentas de luz.

Al respecto, la exministra señaló que este es un tema “bien delicado, no solo porque afecta a las cuentas de la luz directamente, sino que durante el periodo en que tuvimos más inflación, uno de los factores que producía esto fue el aumento de las cuentas de la luz”.

Además, indicó que “en mi propuesta de Gobierno, y espero poder conversarlo con los demás candidatos, viene una propuesta técnicamente viable que reduciría en un 20% las cuentas de la luz“.

“La quiero poner a disposición de las demás candidaturas para que ojalá la puedan tomar como una medida, sea quien sea que gane la elección, porque las cuentas han subido demasiado y se está haciendo muy difícil llegar a fin de mes”, complementó.

En tanto, consultada si en su eventual Gobierno le hubiese pedido la renuncia al ministro de Energía, Diego Pardow, Jeannette Jara respondió “la verdad es que sí”.

“Yo entiendo que este error viene de varios años. Entiendo, además, que esta metodología la define una comisión técnica de expertos, pero la verdad es que, en mi Gobierno, los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades políticas”, aseveró.

Finalmente, Jara sostuvo que “lo que me preocupa es que hayan pasado tantos años, del 2017 hasta ahora, que no se viera este error”.

“Las dos cosas las encuentro graves, pero la cantidad de años que pasaron fueron increíbles, dos administraciones, dos gobiernos distintos”, cerró.