Enfrentaría pena de muerte: escándalo en Florida por mujer que grababa contenido sexual de su hija con su propia mascota

El sheriff del condado confirmó el envío de múltiples videos con actos “gráficos y grotescos” a un adulto en línea.

Un impactante caso de abuso y explotación infantil ha salido a la luz en Florida, Estados Unidos, donde una madre ha sido acusada de obligar a su hija de 11 años a grabar material pornográfico explícito y “grotesco”, que luego enviaba a un hombre que conoció por internet.

Según la investigación, y cómo señala The Sun, la mujer se comunicaba con un sujeto de 38 años en línea, quien le solicitaba activamente videos de su propia hija.

Entre marzo y abril, la madre habría enviado al menos 14 grabaciones, algunas de las cuales incluían al perro de la familia, lo que ha exacerbado la indignación pública.

El sheriff del condado de Pinellas, Bob Gualtieri, no dudó en catalogar los crímenes como los peores escenarios de abuso a Fox13news. “Estos casos son los peores casos de abuso infantil y en este caso, no se trata sólo de abusar sexualmente de un niño“, afirmó Gualtieri.

Delitos capitales

“Es un grave abuso sexual de una niña por parte de su madre para satisfacer a un adulto con un deseo perverso de ver a niños participando en actos sexuales", dijo para complementar.

Las autoridades han calificado los actos como agresión sexual o violación. Dada la edad de la menor, el sheriff Gualtieri advirtió que los delitos de la madre constituyen delitos capitales castigados con la muerte.

Mientras la madre ha reconocido los hechos en audiencia, el hombre que recibió el material también fue arrestado y está bajo investigación. El caso continúa generando gran conmoción en la comunidad.

