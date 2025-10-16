;

Ecuador. Asesinan por la espalda a juez que iba a dejar a sus hijos al colegio: este es el caso clave en que estaba involucrado

Marco Mendoza fue ultimado a tiros en la ciudad de Manta.

Agencia Xinhua

El servicio de medicina forense ingresa a la cárcel de la ciudad de Guayaquil tras un nuevo episodio de violencia entre bandas criminales en Ecuador

El servicio de medicina forense ingresa a la cárcel de la ciudad de Guayaquil tras un nuevo episodio de violencia entre bandas criminales en Ecuador / MARCOS PIN

Un juez penal de Ecuador fue asesinado este jueves en un ataque armado registrado en la ciudad costera de Manta, en la provincia occidental de Manabí, inmersa en una espiral de violencia criminal, informó la prensa ecuatoriana.

La víctima fue identificada como Marco Mendoza, quien fue asesinado a tiros afuera de una institución educativa en el sector de Lomas de Colorado, cuando fue a dejar a sus hijos al colegio, según confirmaron sus allegados.

De acuerdo con informes preliminares, sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron cuando aparentemente se disponía a subir a un vehículo y abrieron fuego contra el juez.

El cuerpo del juez quedó tendido en la vía pública de la zona y el área fue acordonada por agentes policiales para realizar el levantamiento de indicios balísticos como parte de las investigaciones de rigor.

Al lugar acudieron familiares del servidor público, quien según medios locales estuvo relacionado con el caso de presunto lavado de activos denominado “Blanqueo Fito”, que investiga la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía procesa por ese caso a más de una decena de personas, entre ellas José Adolfo Macías, alias “Fito”, considerado uno de los mayores narcotraficantes de Ecuador y líder de la banda criminal “Los Choneros”, extraditado en julio pasado a Estados Unidos.

En agosto de este año, el Consejo de la Judicatura sancionó al juez Mendoza tras intentar comunicarse con el ministro del Interior, John Reimberg, en medio de las indagaciones relacionadas con el caso “Blanqueo Fito”.

